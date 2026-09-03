Κόσμος

Ουκρανία: 17 τραυματίες ανάμεσά τους και παιδιά από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Οδησσό

Οι επιθέσεις στην Οδησσό και το Κίεβο εντάσσονται στη συνεχιζόμενη εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων της Ρωσίας σε ουκρανικές πόλεις και υποδομές
A worker removes debris in front of a building of a business centre hit by a Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Odesa, Ukraine September 2, 2026. REUTERS/Nina Liashonok
Ένας εργάτης απομακρύνει τα συντρίμμια μπροστά από ένα κτίριο που επλήγη από ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, εν μέσω ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, στην Οδησσό / REUTERS/Nina Liashonok
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Αεροπορικά πλήγματα από τη Ρωσία τα ξημερώματα της Πέμπτης (03.09.2026) προκάλεσαν τον τραυματισμό 17 ανθρώπων και ζημιές σε κτίριο κατοικιών 21 ορόφων στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα της Ουκρανίας, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Σέρχιι Λισάκ.

Μεταξύ των τραυματιών από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία υπάρχουν και παιδιά, ανέφερε ο Σέρχιι Λισάκ στην ανάρτησή του, που περιλάμβανε εικόνες ενός κτιρίου με σπασμένους τους υαλοπίνακες των παραθύρων του.

Στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Reuters πως σημειώθηκε χθες, Τετάρτη (02.09.2026), το βράδυ έκρηξη, εν μέσω συνεχών ρωσικών αεροπορικών πληγμάτων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
363
215
184
126
103
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Έρικ Τραμπ παρέλαβε το «πατριωτικό διαβατήριο» με το πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ και είναι ενθουσιασμένος
Στο διαβατήριο απεικονίζεται ο πρόεδρος Τραμπ σκυθρωπός, ακουμπισμένος στο γραφείο του, με φόντο το κείμενο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ και την υπογραφή του στο κάτω μέρος
Ο Έρικ Τραμπ παρέλαβε το «πατριωτικό διαβατήριο» με το πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ και είναι ενθουσιασμένος
Ελ Νίνιο: Δύο κυκλώνες και μία καταιγίδα διασχίζουν τον Ειρηνικό – Για παράταση της «πολύ ισχυρής» έντασης του φαινομένου μιλάει ο ΠΜΟ
«Βρισκόμαστε σε μια ζώνη υψηλού κινδύνου στην οποία τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα γίνονται η νέα κανονικότητα», προειδοποίησε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες
ειρηνικο
WSJ: Ο Τραμπ εξετάζει το τέλος του πολέμου με το Ιράν ενώ το Πεντάγωνο αναπτύσσει δυνάμεις στη Μέση Ανατολή
Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμά πως η οικονομική πίεση που ασκείται στο Ιράν είναι υπεραρκετή ώστε είτε να «διαλύσει» την χώρα είτε να καταστρέψει το πυρηνικό της πρόγραμμα
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo