Ουκρανία: 17 τραυματίες ανάμεσά τους και παιδιά από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Οδησσό

Αεροπορικά πλήγματα από τη Ρωσία τα ξημερώματα της Πέμπτης (03.09.2026) προκάλεσαν τον τραυματισμό 17 ανθρώπων και ζημιές σε κτίριο κατοικιών 21 ορόφων στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα της Ουκρανίας, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Σέρχιι Λισάκ.
Μεταξύ των τραυματιών από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία υπάρχουν και παιδιά, ανέφερε ο Σέρχιι Λισάκ στην ανάρτησή του, που περιλάμβανε εικόνες ενός κτιρίου με σπασμένους τους υαλοπίνακες των παραθύρων του.
Στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Reuters πως σημειώθηκε χθες, Τετάρτη (02.09.2026), το βράδυ έκρηξη, εν μέσω συνεχών ρωσικών αεροπορικών πληγμάτων.