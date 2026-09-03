Ουκρανία: 17 τραυματίες ανάμεσά τους και παιδιά από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Οδησσό

Αεροπορικά πλήγματα από τη Ρωσία τα ξημερώματα της Πέμπτης (03.09.2026) προκάλεσαν τον τραυματισμό 17 ανθρώπων και ζημιές σε κτίριο κατοικιών 21 ορόφων στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα της Ουκρανίας, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Σέρχιι Λισάκ.

Μεταξύ των τραυματιών από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία υπάρχουν και παιδιά, ανέφερε ο Σέρχιι Λισάκ στην ανάρτησή του, που περιλάμβανε εικόνες ενός κτιρίου με σπασμένους τους υαλοπίνακες των παραθύρων του.

At least 8 injured: Russia struck a high-rise building in Odesa pic.twitter.com/HPb4iWvQPV — Hope For Ukraine (@hopeforukraine) September 3, 2026

#Odesa: at least 17 people injured, including 3 children, in #ruZZia’s attacks on the city.



An apartment building was damaged, with apartments on floors 10 through 17 affected. More than 10 cars were also damaged.



ruZZia continues to terrorize Ukrainian cities and civilians… pic.twitter.com/ksUgAFuGju — Aurora Unsilenced (@iamStillAurora) September 3, 2026

Στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Reuters πως σημειώθηκε χθες, Τετάρτη (02.09.2026), το βράδυ έκρηξη, εν μέσω συνεχών ρωσικών αεροπορικών πληγμάτων.