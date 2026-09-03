Ρώμη: «Κόκκινη ζώνη» η περιοχή γύρω από το Κολοσσαίο – Ναρκωτικά και κλοπές οδηγούν σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Ακόμα και στη μυθοπλασία το αρχαίο Κολοσσαίο της Ρώμης, δεν έχει συνδεθεί ποτέ με την ασφάλεια. Εκεί όπου κάποτε οι μονομάχοι δέχονταν επίθεση από άγρια ​​ζώα, πλέον είναι ένα μέρος επικίνδυνο για άλλους, πιο σύγχρονους, λόγους.

Σύμφωνα με το CNN, τον Ιούλιο, μια ομάδα περίπου 50 νεαρών τραυμάτισε αστυνομικούς κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά την οποία εκτόξευαν πυροτεχνήματα. Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αύξησης της εγκληματικότητας στην ιστορική περιοχή γύρω από το Κολοσσαίο στη Ρώμη.

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Σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν την κατάσταση στα ζητήματα ασφαλείας στο Κολοσσαίο, οι αξιωματούχοι της Ρώμης έχουν πλέον κηρύξει την περιοχή γύρω από το Κολοσσαίο «κόκκινη ζώνη», που σημαίνει ότι έχουν αναπτυχθεί επιπλέον μέτρα ασφαλείας για την προστασία τόσο των κατοίκων όσο και των τουριστών, αποδίδοντας τα πρόσφατα περιστατικά σε «εγκλήματα ληστείας και εμπορία ναρκωτικών» που συνδέονται με την αστική παρακμή. Η ζώνη, η οποία επιβλήθηκε στα τέλη Αυγούστου, θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 24 Δεκεμβρίου.

Επιπλέον μέτρα ασφαλείας έχουν επίσης προστεθεί κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Termini της πόλης, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και τη Βασιλική της Santa Maria Maggiore, η οποία έχει σημειώσει αύξηση των επισκεπτών από τότε που ο Πάπας Φραγκίσκος τάφηκε εκεί τον Απρίλιο του 2025.

Στη νέα κόκκινη ζώνη θα ενισχυθεί η τοπική αστυνομική παρουσία όλο το εικοσιτετράωρο, παράλληλα με την στρατιωτική παρουσία. Ο ιταλικός στρατός προστατεύει ήδη τα τουριστικά αξιοθέατα υψηλής κυκλοφορίας με φράγματα και σημεία ελέγχου. Ωστόσο, ένοπλοι αξιωματικοί ντυμένοι με καμουφλάζ δίπλα σε στρατιωτικά οχήματα προφανώς δεν έχουν λειτουργήσει αρκετά αποτρεπτικά για τους μικροεγκληματίες.

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«Η ασφάλεια εδώ είναι αυστηρή, αλλά μόλις είδα μια γυναίκα να κλέβει πορτοφόλια», δήλωσε στο CNN την Τρίτη το απόγευμα η Τζανέλ Τρίτον, μια Αμερικανίδα τουρίστρια που επισκέπτεται το Κολοσσαίο από τη Φιλαδέλφεια. Είπε ότι ο κλέφτης είχε εξαφανιστεί μέχρι να ειδοποιηθούν οι αρχές. «Μας είπαν από το ξενοδοχείο μας να μην ερχόμαστε εδώ τη νύχτα, οπότε αποφύγαμε την περιοχή».

Η επιδείνωση της ασφάλειας σε ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα της Ρώμης έρχεται παρά τα εκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν για βελτιώσεις υποδομών τα τελευταία χρόνια — επενδύσεις που οι αξιωματούχοι έχουν παραδεχτεί ότι μπορεί στην πραγματικότητα να τροφοδοτούν την εγκληματικότητα.

«Κατάσταση έκτακτης ανάγκης»

Ο Λαμπέρτο ​​Τζιανίνι, υπεύθυνος για την ασφάλεια στη Ρώμη, λέει ότι ένας νέος σταθμός του μετρό στο Κολοσσαίο, που ήταν μέρος ενός έργου ύψους 8,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση του υπόγειου συστήματος του μετρό της πόλης, είναι ένας από τους παράγοντες που κρύβονται πίσω από την αύξηση των περιστατικών.

Ο σταθμός, ο οποίος άνοιξε τον Δεκέμβριο του 2025, περιλαμβάνει ένα πολυώροφο υπόγειο μουσείο που παρουσιάζει αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια χρόνων εργασιών κατασκευής μιας νέας γραμμής του μετρό. Αλλά ο Τζιανίνι λέει ότι έχει επίσης γίνει ένας αγωγός για τους περιθωριοποιημένους νέους που κατευθύνονται στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης για να εκμεταλλευτούν τόσο τους επισκέπτες όσο και τους κατοίκους που επισκέπτονται την περιοχή μετά την αναχώρηση των τουριστών.

Το διάταγμα περί κόκκινης ζώνης που εξέδωσε ο Τζιανίνι αναφέρει ότι τα υπάρχοντα μέτρα ασφαλείας έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή για την αντιμετώπιση μιας «σοβαρής δημόσιας έκτακτης ανάγκης» που παρουσιάζει «κίνδυνο σοβαρής ζημιάς» σε ευαίσθητες περιοχές. Δίνει στους υπαλλήλους ασφαλείας μεγαλύτερες εξουσίες να συλλάβουν ύποπτους για ταραχές ή να τους διατάξουν να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Ένας εκπρόσωπος του νομάρχη δήλωσε στο CNN ότι δεν θα γίνουν περαιτέρω σχόλια για το θέμα, αλλά αναμένεται μια έκθεση τον Σεπτέμβριο που θα περιγράφει λεπτομερώς τον αντίκτυπο που είχε η κόκκινη ζώνη στην εγκληματικότητα.