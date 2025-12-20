Ο Ερντογάν παρουσίασε νέο υποβρύχιο αλλά δηλώνει πως «δεν θέλουμε ένταση με καμία χώρα, ούτε βλέψεις για εδάφη»

Στα κυριαρχικά δικαιώματα αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την παράδοση ενός νέου υποβρυχίου στο Ναυτικό της χώρας και τόνισε πως η Τουρκία δεν θέλει συγκρούσεις με καμία χώρα.

Συγκεκριμένα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι «η Τουρκία δεν έχει καμία βλέψη για τα εδάφη ή την κυριαρχία κανενός. Δεν θέλουμε ένταση με καμία χώρα.

Δεν θέλουμε κρίσεις, διαμάχες ή συγκρούσεις. Δεν επιθυμούμε τίποτα άλλο παρά ειρήνη και σταθερότητα για τους γείτονές μας» ανέφερε.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι «είμαστε μια χώρα που δεν επιτρέπει και δεν θα επιτρέψει ποτέ να παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα.

Όλες οι επενδύσεις που κάνουμε σήμερα δεν προορίζονται για την προετοιμασία για πόλεμο, αλλά για την προστασία της ειρήνης, της ανεξαρτησίας και του μέλλοντος».

Ο Τούρκος πρόεδρος συμμετείχε σήμερα, 20 Δεκεμβρίου, στην τελετή παραλαβής από το τουρκικό Ναυτικό του νεότευκτου υποβρυχίου Hizir Reis και ενός αποβατικού σκάφους καθώς και της παράδοσης στο Ναυτικό του Πακιστάν της κορβέτας PNS Hayber, του δεύτερου πλοίου από τα συνολικά τέσσερα του πακιστανικού προγράμματος κορβετών.

Türk tersaneciliği ve donanması açısından çok büyük bir gurur anı… pic.twitter.com/YAzPzZvgjr — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 20, 2025

Ωστόσο, συμπλήρωσε, «είμαστε μια χώρα που δεν επιτρέπει και δεν θα επιτρέψει ποτέ την παραβίαση των δικαιωμάτων και των δικαίων της».

«Σήμερα, κάναμε πολύ στρατηγικές κινήσεις τόσο για την ασφάλεια της Γαλάζιας Πατρίδας μας, όσο και για την αμυντική ικανότητα του Πακιστάν. Ελπίζουμε ότι στο εγγύς μέλλον θα έχουμε και άλλες καλές ειδήσεις» δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας:

«Θα προσθέσουμε νέες επιτυχίες στις ήδη υπάρχουσες και θα θέσουμε σε εφαρμογή ένα προς ένα τα έργα που θα ενισχύσουν την αποτρεπτική μας δύναμη στη στεριά, στη θάλασσα, στον αέρα και, φυσικά, στον κυβερνοχώρο».

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη: «Χωρίς να είστε ισχυροί στον αέρα, δεν μπορείτε να είστε αποτρεπτικοί στη θάλασσα, και χωρίς να είστε αποτελεσματικοί στη θάλασσα, δεν μπορείτε να είστε αποδοτικοί στη στεριά. Ευτυχώς, είμαστε πολύ ισχυροί σε όλους αυτούς τους τομείς».