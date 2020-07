«Ο έρωτας στα χρόνια του κορονοϊού» θα είναι ο τίτλος της νέας μίνι σειράς που ετοιμάζει το τηλεοπτικό δίκτυο Freeform.

Πρόκειται, όπως μαρτυρά και ο τίτλος, για μια ιστορία αγάπης που ξετυλίχθηκε αυτήν την πολύ δύσκολη και περίεργη εποχή που διανύουμε.

Το δίκτυο ανακοίνωσε το καστ που θα πρωταγωνιστήσουν και που είναι οι ηθοποιοί: Leslie Odom Jr. (Hamilton), Nicolette Robinson (The Affair), Tommy Dorfman (13 Reasons Why), Rainey Qualley (Mad Men), Gil Bellows (Patriot), Rya Kihlstedt (One Mississippi), Ava Bellows (This Toall Shall Pass) και L. Scott Caldwell (Lost).

Το «Love in the Time of Corona» ακολουθεί τέσσερις αλληλένδετες ιστορίες σχετικά με την αναζήτηση αγάπης και σχέσης κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

Η σειρά… του κορονοϊού

Το ζευγάρι Leslie Odom Jr. και Nicolette Robinson, υποδύονται τον James και την Sade, ένα ζευγάρι που ζούσε κάπως ξεχωριστή ζωή: Έχουν μια πολυάσχολη καριέρα που τους αναγκάζει να είναι συνεχώς εκτός σπιτιού, όπου εκεί μεγαλώνει η κόρη τους. Όταν όμως εμφανίζεται η πανδημία τότε αναγκάζονται να μείνουν σπίτι. Ο χρόνος που περνάνε μαζί τους οδηγεί στην επανεκτίμηση της σχέσης τους και των προτεραιοτήτων τους.

Ο Tommy Dorfman ως Oscar, ένας επιτυχημένος μη δυαδικός στιλίστας και η Rainey Qualley στο ρόλο της Elle, μία επίδοξη τραγουδίστρια-τραγουδοποιός. Με την αβεβαιότητα της πανδημίας, η πλατωνική φιλία του Oscar και της Elle γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη.

Ο Gil Bellows παίζει τον Paul, η σύζυγος του στη ζωή Rya Kihlstedt υποδύεται τη Sarah, ενώ η κόρη τους Ava Bellows παίζει τη Sophie. Αφού χώρισαν μήνες νωρίτερα, ο Paul και η Sarah αποφάσισαν απρόθυμα να περάσουν την καραντίνα μαζί όταν η κόρη τους Sophie, επιστρέφει στο σπίτι από το κολέγιο. Αλλά όταν ξαφνικά η Sophie χωρίζει με τον αγαπημένο της τότε ο Paul και η Sarah αποφασίζουν να συνεχίσουν να κάνουν το «ευτυχισμένο ζευγάρι» για χάρη της κόρης τους.

Η L. Scott Caldwell παίζει τη Nanda μια σκληρή γυναίκα που είναι αποφασισμένη να γιορτάσει την 50ή επέτειο του γάμου της με τον σύζυγό της, Charles, τον οποίο υποδύεται ο Charlie Robinson. Ο Charles δεν μπορεί να επιστρέψει σπίτι από μια εγκατάσταση αποκατάστασης όταν η COVID-19 τους αναγκάζει να κλειστούν στο σπίτι.

Το Love in the Time of Corona θα κάνει πρεμιέρα τον Αύγουστο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ.