Ο γιος του Σάχη, Ρεζά Παχλαβί καλεί τον Τραμπ «να κάνουμε το Ιράν μεγάλο ξανά»: «Είμαι έτοιμος να γυρίσω»

Μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ο Ρεζά Παχλαβί. Ο εξόριστος γιος του πρώην σάχη τονίζει σε δήλωσή του το βράδυ της Κυριακής (11.01.2026) ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει, ενώ παράλληλα κάλεσε τον Αμερικανό Πρόεδρο να συνεργαστούν προκειμένου να κάνουν «ξανά το Ιράν μεγάλο».

«Έχετε ήδη εδραιώσει την κληρονομιά σας ως άνθρωπος αφοσιωμένος στην ειρήνη και την καταπολέμηση των δυνάμεων του κακού… είστε το απόλυτο αντίθετο του Μπαράκ Ομπάμα ή του Τζο Μπάιντεν», ανέφερε ο διάδοχος του θρόνο του Ιράν, Ρεζά Παχλεβί απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να σφραγίσουμε μόνιμα αυτή την κληρονομιά απελευθερώνοντας το Ιράν, ώστε εμείς, και εσείς, να κάνουμε το Ιράν ξανά μεγάλο. Ας συνεργαστούμε σε αυτό. Είμαι έτοιμος να επιστρέψω στο Ιράν με την πρώτη ευκαιρία», πρόσθεσε.

Γερουσιαστής Γκράχαμ: Αν ήμουν στη θέση του Τραμπ, θα εξόντωνα τους ηγέτες που σκοτώνουν τον λαό

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ εξαπέλυσε νέα βέλη προς την ιρανική κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος πρέπει να δώσει τέλος στην κατάσταση αυτή.

«Αν ήμουν στη θέση σας, κύριε Πρόεδρε, θα εξόντωνα τους ηγέτες που σκοτώνουν τον λαό. Πρέπει να το τερματίσετε αυτό.

Αν τελειώσει καλά, τότε θα επικρατήσει ειρήνη. Όλες οι κρατικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία θα σταματήσουν. Η Χεζμπολάχ, η Χάμας, θα εξαφανιστούν. Το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία θα κάνουν ειρήνη, μία νέα μέρα θα ξημερώσει στη Μέση Ανατολή.

Έχω πίστη σε εσάς, κύριε Πρόεδρε. Σας εμπιστεύομαι. Είστε ο Ρόναλντ Ρίγκαν της εποχής μας. Βάλτε ένα τέλος σε αυτό. Βάλτε ένα καλό τέλος σε αυτό. Σταθείτε στο πλευρό του λαού, κύριε Πρόεδρε. Δείξτε τους ότι θα σκοτώσετε τους καταπιεστές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.