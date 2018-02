Ο Γιούνκερ διόρισε το «τέρας» του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

«Πρότεινα και έγινε αποδεκτό από το Κολέγιο των Επιτρόπων να διορίσουμε τον Μάρτιν Σελμάιρ, επικεφαλής του γραφείου μου, στη θέση του Γενικού Γραμματέα. Έχει όλα τα προσόντα και την ικανότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά του με τον ίδιο αξιέπαινο τρόπο όπως και ως διευθυντής του γραφείου μου», είπε ο Ζ.Κ. Γιούνκερ.

Τέλος, τη διεύθυνση του γραφείου του προέδρου Γιούνκερ θα αναλάβει πλέον η Ισπανίδα δικηγόρος Κάρλα Μαρτίνεθ Αλμπερόλα, η οποία ήταν μέχρι τώρα η αναπληρώτρια διευθύντρια στο πλευρό του Μ. Σελμάιρ.

Ο Μ. Σελμάιρ θα είναι ο πρώτος Γερμανός στη θέση του Γενικού Διευθυντή και η Κ. Μαρτίνεθ Αλμπερόλα η πρώτη γυναίκα στη θέση της διευθύντριας γραφείου του προέδρου της Επιτροπής.

European Commission President Jean-Claude Juncker has announced a major shakeup of his inner circle, including naming Martin #Selmayr as the institution’s new Sec Gen – https://t.co/KxrN0X1aaN pic.twitter.com/aXSxLbPG62

