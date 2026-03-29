Ο Γκαλιμπάφ τρολάρει τον Τραμπ για το No Kings: «Καλώς ήλθατε στο πάρτι που εμείς αρχίσαμε πριν 47 χρόνια»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι όπως φαίνεται η αγαπημένη φιγούρα για να τρολάρουν σε κάθε ευκαιρία και με κάθε τρόπο αξιωματούχοι του Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, με τις δηλώσεις και την πληθωρική του παρουσία για ακόμη μία φορά, έδωσε πάτημα στο Ιράν να τον σχολιάσουν, κάτι που κάνουν πολύ συχνά προσπαθώντας να ρίξουν την αξιοπιστία του.

Αφορμή στάθηκαν οι χιλιάδες άνθρωποι που βγήκαν στους δρόμους στην Αμερική έτσι ώστε να διαμαρτυρηθούν κατά του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και του πολέμου στο Ιράν που μετρά 30 ημέρες από την έναρξή του.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σχολίασε τις μαζικές διαδηλώσεις «No Kings», που πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης, στις οποίες συμμετείχαν χιλιάδες πολίτες, με μια αιχμηρή αναφορά στην Ιρανική Επανάσταση, γράφοντας χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο Χ: «Καλώς ήλθατε στο πάρτι που εμείς αρχίσαμε πριν 47 χρόνια. Ο λαός του Ιράν εγκρίνει αυτό το μήνυμα».

Welcome to the party we started 47 years ago, No kings. This is the people of Iran, and we approve this message.#NoKings pic.twitter.com/JGT78zn4kW March 29, 2026

Με τη δήλωσή του, ο Ιρανός αξιωματούχος φάνηκε να παραλληλίζει τις σημερινές διαδηλώσεις με την ανατροπή του Σάχη το 1979, αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι οι κινητοποιήσεις συτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν αφετηρία πολιτικών εξελίξεων και αλλαγής εξουσίας και στις ΗΠΑ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος έκανε μία καυστική ανάρτηση για τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη στις ΗΠΑ θα πρέπει να ενημερώσουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την πραγματικότητα των πολιτών της χώρας του που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις “No Kings”.

Ο αμερικανικός λαός είναι οργισμένος με το δόγμα “Πρώτα το Ισραήλ”. Έχουν κουραστεί από “ισραηλινούς βασιλιάδες” που, όπως υποστηρίζουν, επηρεάζουν την αμερικανική δημοκρατία», αναφέρει ο πρόεδρος του Ιράν σε ανάρτησή του.