Κόσμος

Ιράν: Σκληρό μήνυμα προς ΗΠΑ για το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης – «Περιμένουμε τους στρατιώτες σας για να τους κάψουμε»

Μέλη των Φρουρών της Επανάστασης / IRGC/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί και σκληρές απειλές περιγράφουν την κατάσταση του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή για 29η ημέρα. Όλο και περισσότερα δημοσιεύματα θέλουν τις ΗΠΑ να ετοιμάζονται για χερσαία επιχείρηση κατά του Ιράν, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί πως αν Αμερικανοί στρατιώτες πατήσουν ιρανικό έδαφος, θα τους κάψει.

Η απάντηση του Ιράν ήρθε λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα της Washington Post που ανέφερε πως οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για χερσαία επιχείρηση, τη στιγμή που χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες έφτασαν στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι ιρανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τα αμερικανικά στρατεύματα.

Σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο Γκαλιμπάφ επέκρινε τον Ντόναλντ Τραμπ για το ότι εμφανίζεται πρόθυμος για διαπραγματεύσεις με τον Ιράν, ενώ «σχεδιάζει κρυφά μια χερσαία επίθεση».

«Ο εχθρός στέλνει ανοιχτά μήνυμα διαπραγμάτευσης και ταυτόχρονα σχεδιάζει κρυφά μια χερσαία επίθεση», είπε.

«Οι άνδρες μας περιμένουν την άφιξη Αμερικανών στρατιωτών στα εδάφη μας για να τους κάψουν», πρόσθεσε.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πλήγματα σε αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή ενώ ταυτόχρονα βάζουν στόχο βάσεις σε χώρες του Κόλπου.

Το Ισραήλ από την άλλη θεωρεί θέμα λίγων ημερών την πλήρη καταστροφή της στρατιωτικής βιομηχανίας του Ιράν, ενώ ο Τζέι Ντι Βανς, αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, εκτιμά πως ο πόλεμος θα τελειώσει το πολύ σε 6 εβδομάδες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
212
100
57
47
45
Newsit logo
Newsit logo