Ο IDF καλεί τους Ιρανούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με τρένα μέχρι τις 21:00

Μια ασυνήθιστη προειδοποίηση στους κατοίκους του Ιράν έκανε σήμερα Τρίτη (07.04.2026) ο ισραηλινός στρατός (IDF) για τα τρένα.

Με ανάρτησή του ο ισραηλινός στρατός στο Χ ότι «η παρουσία σας σε τρένα και κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σας».

«Επείγουσα προειδοποίηση προς τους χρήστες τρένων και τους επιβάτες στο Ιράν: Αγαπητοί πολίτες, για την ασφάλειά σας σας παρακαλούμε θερμά να αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε και να ταξιδέψετε με τρένο σε όλο το Ιράν από τώρα ως τις 21:00 ώρα Ιράν» (21:30 ώρα Ελλάδας), ανέφερε στην ανάρτησή του στα φαρσί ο ισραηλινός στρατός στο Χ.

هشدار فوری به استفاده‌کنندگان و مسافران قطارها در کشور ایران.



شهروندان گرامی، به منظور امنیت شما، خواهشمندیم از این لحظه تا ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران، از استفاده و سفر با قطار در سراسر ایران خودداری نمایید.



حضور شما در قطارها و در مجاورت خطوط راه‌آهن جانتان را به خطر می… pic.twitter.com/Fm3BAAEFra — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) April 7, 2026

Για 39η ημέρα συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ΕΔΩ βλέπετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις.