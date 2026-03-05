Κόσμος

Ο IDF σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς στον Λίβανο

Πρόκειται για το πρώτο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που γίνεται γνωστό ότι σκοτώθηκε στο πλαίσιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Israeli soldiers work at a house that was damaged by a barrage of rockets fired by Lebanon's Iran-backed Hezbollah into Israel, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, near Israel's border with Lebanon in northern Israel, March 3, 2026. REUTERS/Ayal Margolin ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL
Ισραηλινοί στρατιώτες στον Λίβανο / Reuters

Αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στον Λίβανο σκότωσε ηγετικό στέλεχος του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων στο βόρειο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε ο IDF.

Διαβάστε ΕΔΩ LIVE όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Ουάσιμ Ατάλα αλ Αλί και η σύζυγός του σκοτώθηκαν όταν «εχθρικό drone στοχοποίησε την κατοικία τους» στον καταυλισμό Μπεντάουι, κοντά στην Τρίπολη στον Λίβανο, κατά τη διάρκεια της νύχτας (04.03.2026) κάνοντας λόγο για ανώτερο στέλεχος της Χαμάς.

Πρόκειται για το πρώτο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που γίνεται γνωστό ότι σκοτώθηκε στο πλαίσιο του πολέμου που είχε έναυσμα την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν το Σάββατο (28.02.2026).

Κόσμος
