Ο IDF σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς στον Λίβανο

Αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στον Λίβανο σκότωσε ηγετικό στέλεχος του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων στο βόρειο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε ο IDF.

Ο Ουάσιμ Ατάλα αλ Αλί και η σύζυγός του σκοτώθηκαν όταν «εχθρικό drone στοχοποίησε την κατοικία τους» στον καταυλισμό Μπεντάουι, κοντά στην Τρίπολη στον Λίβανο, κατά τη διάρκεια της νύχτας (04.03.2026) κάνοντας λόγο για ανώτερο στέλεχος της Χαμάς.

A Hamas commander was killed in an Israeli Navy strike in Lebanon’s Beddawi Palestinian camp in the northern coastal city of Tripoli this morning, the IDF announces.



According to the military, the strike killed Wasim Atallah Ali, who is responsible for “training and exercises”… pic.twitter.com/iji4WV72Zu — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 5, 2026

Πρόκειται για το πρώτο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που γίνεται γνωστό ότι σκοτώθηκε στο πλαίσιο του πολέμου που είχε έναυσμα την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν το Σάββατο (28.02.2026).