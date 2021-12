Η Tesla ψάχνει μηχανικούς και ο Ίλον Μασκ δημοσίευσε τη σχετική αγγελία στο Twitter, η οποία έγινε viral καθώς ο πανίσχυρος μεγιστάνας καλεί τους υποψήφιους να απαντήσουν σε μία μόνο ερώτηση στην αίτηση δουλειάς.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ίλον Μασκ έγραψε στο Twitter ότι «όπως πάντα η Tesla αναζητά σκληροπυρηνικούς μηχανικούς τεχνητής νοημοσύνης, που να νοιάζονται να λύσουν προβλήματα, τα οποία επιδρούν στις ζωές ανθρώπων με έναν ευθύ και ουσιαστικό τρόπο».

As always, Tesla is looking for hardcore AI engineers who care about solving problems that directly affect people’s lives in a major way.https://t.co/0B5toOOHcj