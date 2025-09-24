Ο Κιμ Γιονγκ Ουν απαγορεύει τα «σ’ αγαπώ» στα ερωτικά γράμματα

Στη Βόρεια Κορέα, ακόμα και ο έρωτας λογοκρίνεται. Ο Κιμ Γιονγ Ουν βάζει τέλος στα «σ’ αγαπώ» στα γράμματα και ο λόγος μοιάζει κάπως απίστευτος.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν – που έχει ήδη κηρύξει «πόλεμο» στα χοτ ντογκ και στα τζιν – αποφάσισε τώρα ότι τα ερωτικά γράμματα αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Στη Χαμχούνγκ, τη δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της χώρας, αξιωματούχοι της Σοσιαλιστικής Πατριωτικής Νεολαίας ενός εργοστασίου ανακάλυψαν ένα ερωτικό γράμμα κατά τη διάρκεια τυπικής επιθεώρησης. Το γράμμα περιείχε φράσεις όπως «σ’ αγαπώ» και «το μόνο που σκέφτομαι είσαι εσύ».

Το περιστατικό μετατράπηκε σε ιδεολογικό ζήτημα.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στη Daily NK, «οι αξιωματούχοι κατέκριναν τη φράση “σ’ αγαπώ” και το έκαναν τεράστιο θέμα». Το γράμμα καταδικάστηκε ως απόδειξη «σάπιου τρόπου ζωής, ποτισμένου με καπιταλιστικές αντιλήψεις για την αγάπη».

Ο νεαρός που το είχε γράψει στιγματίστηκε για το «σάπιο του πνεύμα» και αναγκάστηκε να αυτοκριθεί δημόσια μπροστά στους συναδέλφους του. «Συνήθως οι ερωτευμένοι λένε “μου αρέσεις”, αλλά χρησιμοποιούν πιο σπάνια το “σ’ αγαπώ”. Το μόνο που έκανε ήταν να γράψει όσα δεν μπορούσε να εκφράσει προφορικά, όμως οι αξιωματούχοι το μετέτρεψαν σε μείζον ζήτημα», πρόσθεσε η ίδια πηγή.