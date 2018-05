Ο Κιμ Γιονγκ Ουν απελευθέρωσε τρεις Αμερικανούς! Επιστρέφουν στις ΗΠΑ με τον Μάικ Πομπέο

Αυτή τη φορά, απελευθέρωσε τρεις Αμερικανούς που κρατούνταν στη Βόρεια Κορέα και θα τους παρέδωσε στον Αμερικανό ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο, που επισκέφθηκε ξανά την Πιονγκγιάνγκ.

Για δεύτερη φορά σε διάστημα λιγότερο των έξι εβδομάδων, ο νέος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, ταξίδεψε στη Βόρεια Κορέα. Σκοπός του να προετοιμάσει τη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Αλλά δεν επιστρέφει μόνος του στην Ουάσινγκτον. Έχει μαζί του τρεις Αμερικανούς που ήταν φυλακισμένοι στη Βόρεια Κορέα.

Η απελευθέρωση των τριών Αμερικανών ανακοινώθηκε επίσημα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω Twitter.

«Έχω την χαρά να σας ενημερώσω ότι ο Μάικ Πομπέο είναι στον «αέρα» και επιστρέφει από τη Βόρεια Κορέα με τρεις υπέρχους κυρίους, τους οποίους ανυπομονούμε όλοι να συναντήσουμε. Δείχνουν να είναι καλά στην υγεία τους. Επίσης, έγινε μια καλή συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν», έγραψε ο Τραμπ.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2018