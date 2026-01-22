Κόσμος

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εγκαινίασε θέρετρο ιαματικών πηγών στη Βόρεια Κορέα και μίλησε με πολίτες που έκαναν μπάνιο

Τον Ιούλιο του 2018, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας διέταξε την ανακαίνιση του θερέτρου σε ένα κέντρο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών
κιμ γιονγκ ουν
Ο Κιμ Γιονκ Ουν στα εγκαίνια των ιαματικών πηγών / KCNA via REUTERS

Τις εντυπώσεις έχει προκαλέσει ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Oυν ο οποίος ντυμένος με ένα ζεστό μπουφάν, παρευρέθηκε στα εγκαίνια ενός θέρετρου με ιαματικές πηγές στην βορειοανατολική επαρχία της χώρας.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν μίλησε για αυτό ως ένα «υπέροχο» καταφύγιο διακοπών για τον λαό της Βόρειας Κορέας μετά από χρόνια ανακαίνισης και βίντεο από την επίσκεψή του σε αυτό, τον δείχνει να μπαίνει μέσα στα δωμάτια όταν πολίτες απολαμβάνουν τις πηγές, φορώντας μάλιστα ένα ζεστό μπουφάν.

Η τελετή εγκαινίων του Καταφυγίου Διακοπών των Εργαζομένων του Ονφό πραγματοποιήθηκε χθες (21/1/2026), σύμφωνα με το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Κορέας (KCNA). Το θέρετρο Onpho, που βρίσκεται στην επαρχία North Hamgyong, είναι το μεγαλύτερο θέρετρο με ιαματικές πηγές της Βόρειας Κορέας.

Τον Ιούλιο του 2018, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας διέταξε την ανακαίνιση του θερέτρου σε ένα κέντρο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών και θεραπευτικές εγκαταστάσεις, αφού επέκρινε σκληρά την κακή διαχείριση και τις ανθυγιεινές συνθήκες του θερέτρου.

Αφού περιηγήθηκε στο ανακαινισμένο θέρετρο, ο Κιμ έκρινε ότι όλα τα τμήματα του κατασκηνωτικού κέντρου είναι διαρρυθμισμένα με ισορροπημένο τρόπο και τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία είναι σε αρμονία με το περιβάλλον.

«Είπε ότι η περιήγησή του στο κατασκηνωτικό κέντρο, το οποίο έχει ανακαινιστεί και μετατραπεί σε ένα υπέροχο κέντρο διακοπών για τον λαό, τον έκανε να νιώσει υπερήφανος που έχει κάνει κάτι άλλο αξιόλογο».

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας διέταξε τους υπεύθυνους του θέρετρου να προετοιμαστούν πλήρως για τη λειτουργία του και να το ανοίξουν τον Φεβρουάριο.

Κόσμος
