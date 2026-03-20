Ο Κιμ Γιόνγκ Ουν με την 13χρονη κόρη του και πιθανή διάδοχό του έκαναν βόλτα πάνω σε τανκ στη Βόρεια Κορέα

Οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις του Κιμ Γιονγκ Ουν με την 13χρονη κόρη του γίνονται όλο και πιο συχνές, με τα σενάρια που λένε ότι αυτή θα είναι η διάδοχός του στη Βόρεια Κορέα να «φουντώνουν» μέρα με την μέρα.

Όπως αναφέρει το επίσημο Πρακτορείο Ειδήσεων της Κορέας (KCNA), ο ηγέτης της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, που πριν λίγες μέρες κέρδισε τις εκλογές τις Βόρειας Κορέας με ένα εντυπωσιακό 99,93, στις οποίες ήταν ο μόνος υποψήφιος, επέβλεψε βολές και άλλες ασκήσεις που περιλάμβαναν μονάδες αρμάτων και πεζικό την Πέμπτη και κάλεσε για την ολοκλήρωση των πολεμικών προετοιμασιών.

Εικόνες του KCNA έδειξαν τον Κιμ και την κόρη του να επιβαίνουν σε ένα άρμα μαζί με άλλους στρατιώτες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης της Πέμπτης, και με τους δύο να φοράνε μαύρα δερμάτινα μπουφάν. Οι εικόνες έδειχναν το κορίτσι να βγάζει το κεφάλι της από την καταπακτή του άρματος, ενώ ο Κιμ καθόταν πάνω στο άρμα εμφανώς χαρούμενος και περήφανος.

Η μόλις 13 ετών κόρη και πιθανή διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν

Το κορίτσι, που φέρεται να ονομάζεται Κιμ Τζου Αε και να είναι περίπου 13 ετών, συνοδεύει τον πατέρα του σε μια σειρά από σημαντικές στρατιωτικές και άλλες εκδηλώσεις από τα τέλη του 2022 και ειδικά τον τελευταίο καιρό, προκαλώντας εικασίες εκτός Βόρειας Κορέας ότι είναι πιθανή διάδοχός του.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την έχουν αποκαλέσει «το πιο αγαπημένο» ή «σεβαστό» παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν και έχουν δημοσιεύσει βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν πόσο στενή είναι η σχέση τους.

Την περασμένη εβδομάδα μάλιστα, πυροβόλησαν με πιστόλια κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε εργοστάσιο ελαφρών πυρομαχικών και παρακολούθησαν δοκιμή με πραγματικά πυρά συστημάτων πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών.