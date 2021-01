Ο κιθαρίστας των Iced Earth ανάμεσα σε αυτούς που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο (pics)

Μια γνωστή φυσιογνωμία αντίκρισαν οι “μεταλάδες” στα πρωτοφανή επεισόδια στο Καπιτώλιο την Τετάρτη (06.01.2021).

Ανάμεσα στους εξαγριωμένους οπαδούς του Τραμπ που εισέβαλαν, ήταν και ο κιθαρίστας και ιδρυτής ενός γνωστού metal συγκροτήματος, ο Jon Schaffer των Iced Earth.

Ο φωτογραφικός φακός έπιασε τον Schaffer μαζί με άλλους διαδηλωτές

Needless to say, Jon Schaffer of Iced Earth should be added to this list. pic.twitter.com/ZxUpUKMU6j