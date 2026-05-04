Κόσμος

Στενά του Ορμούζ: Φωτιά ξέσπασε σε πλοίο με σημαία Νότιας Κορέας μετά από έκρηξη στο μηχανοστάσιο

Έχουν ξεκινήσει έρευνες από τις νοτιοκορεάτικες αρχές για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για επίθεση ή απλά ατύχημα
Πλοία στα Στενά του Ορμούζ / Amirhosein Khorgooi / ISNA / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς εκτός από τις απειλές που εξαπολύουν εκατέρωθεν ΗΠΑ και Ιράν, δεν είναι λίγες οι αναφορές για «επιθέσεις» ή «ατυχήματα», με πιο πρόσφατο περιστατικό ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Νότιας Κορέας.

Ειδικότερα, η Σεούλ εξετάζει τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένα εμπορικό πλοίο με νοτιοκορεατική σημαία δέχτηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το πρακτορείο Yonhap News, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Ένας εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας HMM είπε στο πρακτορείο Reuters ότι ξέσπασε φωτιά στο μηχανοστάσιο ενός από τα πλοία της που βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι τα αίτια είναι ακόμη υπό διερεύνηση.

Το υπουργείο Ναυτιλίας της Νότιας Κορέας από την πλευρά του έκανε λόγο για «έκρηξη» στο μηχανοστάσιο.

Νωρίτερα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά μπήκαν στον Κόλπο για να σπάσουν τον ιρανικό αποκλεισμό και ότι δύο πλοία με σημαία ΗΠΑ διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ «και συνεχίζουν την πορεία τους».

Το Ιράν από την πλευρά του λέει ότι εμπόδισε ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο να μπει στον Κόλπο.

