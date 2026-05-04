Η Χεζμπολάχ ζητά να κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο

Η Χεζμπολάχ ζήτησε σήμερα (04/05/2026) από την ηγεσία στον Λίβανο να κηρύξουν «ανεπιθύμητο πρόσωπο» τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Βηρυτό, Μισέλ Ίσα.

Την περασμένη εβδομάδα το κανάλι του Λιβάνου, LBCI μετέδωσε κινούμενα σχέδια, δημιουργημένα μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, που παρωδούσαν τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Ο ηγέτης της τελευταίας, ο Ναΐμ Κάσεμ, και οι μαχητές της εικονίζονταν σαν χαρακτήρες του διάσημου βιντεοπαιχνιδιού Angry Birds.

Το βίντεο προκάλεσε οργή στη Χεζμπολάζ και υποστηρικτές της ανάρτησαν στη συνέχεια στο διαδίκτυο εικόνες που χλεύαζαν τον Πατριάρχη, τον επικεφαλής της μεγαλύτερης χριστιανικής κοινότητας του Λιβάνου.

Ο Αμερικανός πρέσβης, που πήγε σήμερα στην έδρα του Πατριαρχείου για να εκφράσει την υποστήριξή του στον Μπεσάρα Ράι, είπε ότι «ο Λίβανος, μια χώρα συνύπαρξης, μάλλον δεν ταιριάζει» στους δράστες αυτής της εκστρατείας, τους οποίους προέτρεψε «να πάνε να βρουν μια άλλη χώρα για να ζήσουν».

Η Χεζμπολάχ αντέδρασε αμέσως, μέσω του βουλευτή Αλί Αμάρ που κατήγγειλε την «κατάφωρη παρέμβαση» του Αμερικανού διπλωμάτη «στις υποθέσεις του Λιβάνου» και «το κάλεσμά του στους Λιβανέζους να φύγουν από τη χώρα τους».

«Το λιγότερο που μπορεί να γίνει είναι να κηρυχθεί (ο πρέσβης) ανεπιθύμητο πρόσωπο», πρόσθεσε.

Πολλοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν, καταδίκασαν τις επιθέσεις σε βάρος θρησκευτικών ηγετών. Το κανάλι LBCI ανακοίνωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου ότι αποσύρει το βιντεάκι που μετέδωσε, κατόπιν οδηγίας των εισαγγελικών αρχών.

Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου, όταν εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ, το οποίο πάντως συνεχίζει τα πλήγματα στη χώρα παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις 17 Απριλίου.

Ο καταστροφικός πόλεμος, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 2.700 ανθρώπους και εκτόπισε περισσότερους από 1 εκατομμύριο, προκαλεί εντάσεις μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων στον Λίβανο.

Παρά τη σχετική ελευθερία της έκφρασης που απολαμβάνει ο Λίβανος σε σύγκριση με άλλες αραβικές χώρες, τα μέσα ενημέρωσης, οι καλλιτέχνες και οι χιουμορίστες συχνά δέχονται επιθέσεις εάν κάποιοι κρίνουν ότι το έργο τους είναι προσβλητικό για κάποιον πολιτικό ή θρησκευτικό ηγέτη.