Κόσμος

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τηλεφώνησε στον Ντόναλντ Τραμπ: «Με ευχαρίστησε για την ξενάγηση στον Λευκό Οίκο»

«Είναι ένας απίστευτος τύπος, όχι μόνο ως αθλητής, αλλά και ως άνθρωπος»
Ντόναλντ Τραμπ και Κριστιάνο Ρονάλντο
Ντόναλντ Τραμπ και Κριστιάνο Ρονάλντο / WhiteHouse

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε πως τον πήρε τηλέφωνο ο Πορτογάλος σταρ του ποδοσφαίρου, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Όπως έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, ο Κριστιάνο Ρονάλντο του τηλεφώνησε για να τον ευχαριστήσει για την ξενάγηση στον Λευκό Οίκο και το Οβάλ Γραφείο.

Μάλιστα ο Τραμπ αποθέωσε τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή λέγοντας πως είναι «ένας απίστευτος τύπος, όχι μόνο ως αθλητής, αλλά και ως άνθρωπος».

Αναλυτικά η ανάρτησή του Αμερικανού προέδρου: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο μεγάλος ποδοσφαιριστής, μόλις μου τηλεφώνησε για να με ευχαριστήσει για την ξενάγηση που του έκανα αυτή την εβδομάδα στο Λευκό Οίκο και στο Οβάλ Γραφείο.

Είναι ένας απίστευτος τύπος, όχι μόνο ως αθλητής, αλλά και ως άνθρωπος. Δεν υπάρχει καλύτερος από αυτόν!!!

Κόσμος
