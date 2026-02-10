Ο Λευκός Οίκος έσβησε ανάρτηση του αντιπροέδρου Βανς για τη γενοκτονία των Αρμενίων – Το μήνυμα μπορεί να ενοχλούσε την Τουρκία

Ο Λευκός Οίκος διέγραψε την Τρίτη 10.02.2026 ανάρτηση από τον λογαριασμό του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, η οποία έκανε λόγο για «γενοκτονία» των Αρμενίων. Όπως εξηγήθηκε, το περιεχόμενο θα μπορούσε να προκαλέσει δυσαρέσκεια στην Τουρκία, στενό σύμμαχο των ΗΠΑ και για αυτό αποσύρθηκε, με την αιτιολογία ότι δημοσιεύτηκε εκ παραδρομής.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η ανάρτηση δεν είναι επίσημη διατύπωση της αμερικανικής πλευράς. Διευκρινίστηκε ότι επρόκειτο για λάθος χειρισμό στη διαχείριση του λογαριασμού του Τζέι Ντι Βανς, ακριβώς λόγω της ευαισθησίας που υπάρχει στο θέμα για την Τουρκία.

Κατά την επίσκεψή του στην Αρμενία την πρώτη που πραγματοποιεί Αμερικανός αντιπρόεδρος στη χώρα ο Βανς μετέβη στο μνημείο Τσιτσερνακαμπέρντ στο Ερεβάν, που είναι αφιερωμένο στη μνήμη των Αρμενίων θυμάτων των τελευταίων χρόνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μαζί με τη σύζυγό του συμμετείχε σε τελετή μνήμης, καταθέτοντας στεφάνι με λουλούδια.

Αργότερα, στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ δημοσιεύτηκε μήνυμα που ανέφερε ότι η επίσκεψη είχε στόχο «να τιμήσει τα θύματα της γενοκτονίας των Αρμενίων του 1915». Η συγκεκριμένη διατύπωση ήταν που προκάλεσε την απόσυρση της ανάρτησης.

Μετά τη διαγραφή, συνεργάτης του Βανς που μίλησε ανώνυμα, ανέφερε ότι η δημοσίευση έγινε από προσωπικό που δεν συμμετείχε στο ταξίδι. Όπως εξήγησε, ο λογαριασμός χρησιμοποιείται κυρίως για την προβολή φωτογραφιών και βίντεο από τις δραστηριότητες του αντιπροέδρου και δεν αποτυπώνει πάντα αυτολεξεί τις δηλώσεις του.

Όταν ρωτήθηκε αν η επίσκεψή του στο μνημείο συνιστά αναγνώριση γενοκτονίας, ο Βανς απέφυγε τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Τόνισε ότι επρόκειτο για ένα τραγικό ιστορικό γεγονός με μεγάλη σημασία για τον αρμενικό λαό και ότι η παρουσία του εκεί ήταν ένδειξη σεβασμού τόσο προς τα θύματα όσο και προς την αρμενική κυβέρνηση.

Το ταξίδι του Βανς στην περιοχή είχε κυρίως διπλωματικό χαρακτήρα, με στόχο την προώθηση συμφωνιών που επιτεύχθηκαν μεταξύ Ουάσιγκτον, Ερεβάν και Μπακού μετά τον τερματισμό των συγκρούσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει τις συμφωνίες αυτές ως σημαντικό επίτευγμα της διακυβέρνησής του.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Βανς υπέγραψε συμφωνία με την Αρμενία που ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη πυρηνικής ενέργειας στη χώρα. Στη συνέχεια μετέβη στο Αζερμπαϊτζάν, όπου υπεγράφη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας και οικονομίας, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν ισχυρότερη παρουσία στον Νότιο Καύκασο, μια περιοχή όπου παραδοσιακά κυριαρχούσε η ρωσική επιρροή.