Ο Λευκός Οίκος υπερασπίστηκε σήμερα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την προώθηση μιας ατεκμηρίωτης θεωρίας συνωμοσίας για έναν 75χρονο διαδηλωτή που τραυματίστηκε από την αστυνομία στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, υποστηρίζοντας ότι είναι «προνόμιο» του Τραμπ να θέτει ερωτήματα σχετικά με το περιστατικό.

Ο ηλικιωμένος διαδηλωτής Μάρτιν Γκουτζίνο σπρώχθηκε από αστυνομικούς και τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας στο έδαφος, όταν προσέγγισε μια ολόκληρη αστυνομική διμοιρία κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων ενάντια στον ρατσισμό και στην αστυνομική βαρβαρότητα την περασμένη Πέμπτη. Το βίντεο που καταγράφει τα όσα έγιναν προκάλεσε ένα ακόμη κύμα αγανάκτησης στις ΗΠΑ – μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ – και οδήγησε σε απαγγελία κατηγοριών εις βάρος των δύο εμπλεκόμενων αστυνομικών.

Ο Τραμπ, χωρίς να προσφέρει κανένα αποδεικτικό στοιχείο, έγραψε χθες σε tweet του ότι η πτώση του Γκουτζίνο στο έδαφος μπορεί να αποτελεί «στημένο περιστατικό», λέγοντας ότι ο 75χρονος «έπεσε πιο απότομα από όσο σπρώχθηκε», συνδέοντας τον ηλικιωμένο διαδηλωτή μάλιστα με το αντιφασιστικό κίνημα Antifa. Ο Τραμπ και άλλοι Ρεπουμπλικάνοι έχουν προσπαθήσει να κατηγορήσουν τους Antifa για τη βία που έχει ξεσπάσει σε ορισμένες διαδηλώσεις, παρά τα ελάχιστα στοιχεία που προκύπτουν για αυτό.

