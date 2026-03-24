Ο Λίβανος απέλασε τον πρέσβη του Ιράν για την συμμετοχή Φρουρών της Επανάστασης στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον Λίβανο λόγω του μετώπο πολέμου που άνοιξε μετά την συμμετοχή της Χεζμπολάχ στις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, ως αντίποινα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπέλυσε μαζί με τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Στις 2 Μαρτίου 2026, η Χεζμπολάχ τάχθηκε ενεργά υπέρ του Ιράν στον πόλεμο, με αποτέλεσμα να «σπάσει» η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ στον Λίβανο, που είχε τεθεί σε ισχύ από τον Νοέμβριο του 2024.

Ωστόσο, η εμπλοκή της Χεζμπολάχ στις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ έχει σύρει τον Λίβανο στην αιματηρή πολεμική σύγκρουση κάτι που έχει προκαλέσει τον εκνευρισμό και την οργισμένη αντίδραση της Βηρυτού, την ίδια στιγμή που το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η ρήξη στις σχέσεις Λιβάνου – Ιράν όμως εντάθηκε μετά την αποκάλυψη του πρωθυπουργού του Λιβάνου, ότι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης βρίσκονται στον Λίβανο και διευθύνουν τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η Βηρυτός να αποσύρει τη διαπίστευση του Ιρανού πρέσβη και του έδωσε διορία ως την Κυριακή (29.03.2026) για να αποχωρήσει από τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα (24.03.2026) το υπουργείο Εξωτερικών.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι έχει καλέσει τον Ιρανό επιτετραμμένο και τον ενημέρωσε για την απόφαση των αρχών να χαρακτηρίσουν «ανεπιθύμητο πρόσωπο» τον Μοχαμάντ Ρεζά Ραέφ Σεϊμπανί, τον Ιρανό πρέσβη που διορίστηκε τον Φεβρουάριο.

Σε συνέντευξη στο σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Hadath, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου επέκρινε την φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία μετά τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ ως εκδίκηση για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, προκάλεσε την σφοδρή απάντηση του ισραηλινών δυνάμεων κατά του Λιβάνου.

«Δηλώθηκε ότι αυτός ο πόλεμος είναι η απάντηση στην δολοφονία του Χαμενεΐ, αυτό σημαίνει άρα ότι αυτός ο πόλεμος μας επιβλήθηκε», είπε.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην πτώση ενός drone ιρανικής κατασκευής στην βρετανική βάση στην Κύπρο λέγοντας ότι γι’ αυτό είναι υπεύθυνοι οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης. Η Λευκωσία είναι δηλώσει ότι το drone πιθανότατα εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο.

«Οι Φρουροί της Επανάστασης είναι παρόντες και, δυστυχώς, διαχειρίζονται τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο», είπε ο Ναουάφ Σαλάμ. «Τα άτομα αυτά έχουν πλαστά διαβατήρια και μπήκαν παράνομα στην χώρα», είπε.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου ανακοίνωσε στις αρχές του μήνα την πρωτοφανή απόφαση να απαγορεύσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ, καλώντας την φιλοϊρανική οργάνωση να παραδώσει τον οπλισμό της στο κράτος. «Δεσμευόμαστε από τις αποφάσεις που έχουμε λάβει και εργαζόμαστε για την υλοποίησή τους», είπε ο Ναουάφ Σαλάμ.