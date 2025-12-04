Ο Μαδούρο ευελπιστεί για ειρήνη και επιβεβαιώνει την επικοινωνία με τον Τραμπ: «Μιλήσαμε εγκάρδια και με σεβασμό»

Με την κόντρα ανάμεσα σε Βενεζουέλα και ΗΠΑ να φτάνει στα ύψη – ο Ντόναλντ Τραμπ δεν «λέει» να αποσύρει τα στρατεύματά του από την Καραϊβική και να σταματήσει τις απειλές- ο Νικολάς Μαδούρο επιβεβαιώνει πως επικοινώνησε με τον Αμερικανό ομόλογό του χαρακτηρίζοντας μάλιστα την επικοινωνία «εγκάρδια».

Αν και ΗΠΑ και Βενεζουέλα είναι στα πρόθυρα του πολέμου, ο Νικολάς Μαδούρο αποκάλυψε πως το ανάκτορο Μιραφλόρες (σ.σ. η προεδρία της Βενεζουέλας) δέχθηκε κλήση από τον Λευκό Οίκο πριν από λίγες ημέρες, τονίζοντας πως με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε μία συνομιλία γεμάτη σεβασμό. Ταυτόχρονα έκανε λόγο για διεργασίες που είναι σε εξέλιξη ώστε να γίνει νέος διάλογος μεταξύ των κρατών.

«Συζήτησα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Μπορώ να πω ότι η συνομιλία έγινε σε τόνο που χαρακτηριζόταν από σεβασμό και μπορώ επίσης να πω ότι ήταν εγκάρδια. Θα πάω πιο μακριά (…) Αν αυτή η κλήση σημαίνει πως κάνουμε βήματα προς διάλογο με σεβασμό, κράτους με κράτος, ευπρόσδεκτος ο διάλογος, ευπρόσδεκτη η διπλωματία, διότι πάντα επιδιώκουμε την ειρήνη», είπε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας στην δημόσια τηλεόραση.

«Έμαθα, τα έξι χρόνια που ήμουν υπουργός Εξωτερικών πως χρειάζεται διπλωματική σύνεση», είπε ο Νικολά Μαδούρο. «Μου αρέσει η σύνεση. Δεν μου αρέσει η διπλωματία των μικροφώνων. Όταν πρόκειται για σημαντικά ζητήματα, (σ.σ. οι διαπραγματεύσεις) πρέπει να γίνονται σιωπηρά, ώσπου να ολοκληρωθούν», ανέφερε ακόμη.

Εκφραζόμενος στα αγγλικά, επανέλαβε πως θέλει διπλωματία και όχι πόλεμο.

«Δεν πρόκειται για εκστρατεία πίεσης»

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως κρατάει το «πάνω χέρι» στη σχέση των 2 κρατών. Σε ερώτηση που του έκανε δημοσιογράφος στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη (03.12.2025) σχετικά με το αν η ανάπτυξη των στρατευμάτων είναι απλά μία εκστρατεία πίεσης, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε:

«Δεν πρόκειται για εκστρατεία πίεσης, είμαστε πέρα από αυτό, νομίζω; Είχα σύντομη συζήτηση μαζί του, του είπα μερικά πράγματα. Θα δούμε τι θα γίνει», πρόσθεσε.

Όταν ερωτήθηκε αν ξαναμίλησε με τον Νικολά Μαδούρο μετά την αρχική συνδιάλεξη, διέψευσε τη φήμη που κυκλοφορεί στην Ουάσιγκτον: «όχι, δεν το έκανα».

Οι ΗΠΑ έχουν ανεβάσει κατακόρυφα την πίεση στη Βενεζουέλα, αναπτύσσοντας ισχυρά στρατεύματα μέσα στην Καραϊβική, εξαπολύοντας αεροπορικά πλήγματα εναντίον πλοίων που -κατά την Ουάσιγκτον- μετέφεραν ναρκωτικά, με ειδοποιήσεις για τις αεροπορικές μεταφορές και με επανειλημμένες αναφορές σε πλήγματα στο έδαφος της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας και προσωπικά τον ομόλογό του Νικολά Μαδούρο πως ενέχονται στη διακίνηση ναρκωτικών που κατακλύζουν τις ΗΠΑ. Το Καράκας το διαψεύδει και αντιτείνει πως πραγματικός στόχος της Ουάσιγκτον είναι η αλλαγή καθεστώτος ώστε να βάλει στο χέρι τα πελώρια πετρελαϊκά κοιτάσματα του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

Χθες, αεροσκάφος με 266 μετανάστες που απέλασαν οι αρχές των ΗΠΑ έφθασε στο αεροδρόμιο του Καράκας, μολονότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έλεγε το Σαββατοκύριακο πως ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας πρέπει να θεωρείται «εντελώς κλειστός».

Οι αμερικανικές αρχές είχαν ανακοινώσει πως αναστέλλονται οι πτήσεις αυτής της φύσης, είπε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ, παρών κατά την προσγείωσή του.

Αλλά «πριν από λίγες ημέρες» ζήτησαν να διεξαχθεί νέα πτήση και ο πρόεδρος Μαδούρο έδωσε «χωρίς καθυστέρηση» την έγκρισή του, πρόσθεσε.

Επρόκειτο για την 76η πτήση από τις ΗΠΑ και την 95η αν προστεθούν οι επαναπατρισμοί αεροπορικώς από το Μεξικό. Από την αρχή του 2025 έχουν επαναπατριστεί 18.354 πολίτες της Βενεζουέλας, 14.407 από τις ΗΠΑ.