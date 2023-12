Ο 24χρονος μακελάρης της Πράγας, που σκότωσε 14 ανθρώπους στους πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στις 21 Δεκεμβρίου, είχε ομολογήσει και τις δολοφονίες ενός πατέρα και της 2 μηνών κόρης του στο σημείωμα αυτοκτονίας που άφησε στο σπίτι του, λίγο πριν διαπράξει το μακελειό στο κέντρο της τσέχικης πρωτεύουσας.

Πιο αναλυτικά, στο σημείωμα που βρέθηκε στο σπίτι του, ο 24χρονος Ντέιβιντ Κόζακ ομολόγησε ότι σκότωσε έναν άνδρα και την κόρη του σε ένα δάσος κοντά στην Πράγα στις 15 Δεκεμβρίου, δηλαδή 6 ημέρες πριν από το μακελειό στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το BBC, το όνομα του 24χρονου ήταν γνωστό στις Αρχές, καθώς συμπεριλαμβανόταν σε μια λίστα με τουλάχιστον 4.000 υπόπτους για τις δολοφονίες του πατέρα και της κόρης μέσα στο δάσος. Υπενθυμίζεται ότι ο Κόζακ σκότωσε και τον πατέρα του, πριν το μακελειό στην Πράγα.

Αυτό σημαίνει πως ο συνολικός αριθμός των θυμάτων του ανέρχεται σε 17 ανθρώπους! Το μακελειό στην Πράγα στις 21 Δεκεμβρίου αποτελεί την πιο αιματηρή επίθεση στην ιστορία της πόλης. Ο 24χρονος αυτοκτόνησε στο σημείο, όταν είδε τα περιπολικά της αστυνομίας να πλησιάζουν.

Όπως αναφέρει το BBC, που επικαλείται πληροφορίες της τσέχικης εφημερίδας Denik N, οι Αρχές ανακάλυψαν το σημείωμα αυτοκτονίας στο σπίτι του Ντέιβιντ Κόζακ στις 21 Δεκεμβρίου, την ημέρα του μακελειού στην Πράγα. Μετά τη βαλλιστική εξέταση, επιβεβαιώθηκε ότι οι δολοφονίες του πατέρα και της κόρης του ήταν από το χέρι του 24χρονου.

#WATCH 🔴 The Czech police have released operational footage captured during the shooting at Charles University.#shooting #Prague #CharlesUniversity pic.twitter.com/ptBEPk2eLh