Ένα νέο σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο είδε το φως της δημοσιότητας, από τη στιγμή που ο 24χρονος David Kozak πυροβολούσε και «έσπερνε» τον θάνατο κατά τη διάρκεια του μακελειού στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα. Από την επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον 15 άνθρωποι ενώ τραυματίστηκαν 24 άλλοι, εκ των οποίων οι 9 είναι σοβαρά.

Το βίντεο ντοκουμέντο από το μακελειό της Πράγας κυκλοφόρησε στα social media και δείχνει τον 24χρονο φοιτητή του Πανεπιστημίου του Καρόλου να βρίσκεται στην οροφή, να φωνάζει και να ανοίγει πυρ κατά των ανθρώπων που έτρεχαν πανικόβλητοι να ξεφύγουν στη γέφυρα που περνάει μπροστά από το κτήριο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο μακελάρης χρησιμοποιούσε ένα πολυβόλο όπλο ZEV .308 WIN για να «σπείρει» τον θάνατο στην Πράγα.

Το βίντεο είναι συγκλονιστικό και αποτελεί ακόμη ένα ντοκουμέντο από τα πολλά σοκαριστικά που κυκλοφόρησαν από το μακελειό στην Πράγα.

‼️Newly released video footage of CZECH SHOOTER in Prague‼️



The shooter was standing up, hiding behind a fence, shooting not only people inside the university but also down the street



He was using gun ZEV 308 Win AR10 pic.twitter.com/v77XL5Y4KS