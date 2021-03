Ο Μακρόν αναγνώρισε ότι ο Aλγερινός Αλί Μπουμεντζέλ δολοφονήθηκε από τον γαλλικό στρατό (pics)

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναγνώρισε «εξ ονόματος της Γαλλίας» ότι ο Αλγερινός δικηγόρος και προσωπικότητα του κινήματος για την ανεξαρτησία Αλί Μπουμεντζέλ «βασανίσθηκε και δολοφονήθηκε» από τον γαλλικό στρατό κατά την διάρκεια του πολέμου της Αλγερίας το 1957. Πρόκειται για μια κίνηση καταπράυνσης που είχε ζητηθεί στο πλαίσιο της έκθεσης του ιστορικού Μπενζαμέν Στορά για την γαλλική αποικιοκρατία και τον πόλεμο της Αλγερίας.

Η κίνηση αυτή «δεν αποτελεί μεμονωμένη πράξη», δηλώνει ο πρόεδρος της Γαλλίας στην ανακοίνωσή του. «Κανένα έγκλημα, καμία θηριωδία που διαπράχθηκε από οποιονδήποτε κατά την διάρκεια του πολέμου της Αλγερίας δεν μπορεί να συγχωρεθεί ούτε να αποσιωπηθεί».

Ο Εμανουέλ Μακρόν, ο πρώτος πρόεδρος της Γαλλίας που έχει γεννηθεί μετά τον πόλεμο της Αλγερίας, ανακοίνωσε ο ίδιος την αναγνώριση αυτή στα εγγόνια του Αλί Μπουμεντζέλ που υποδέχθηκε χθες στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Τότε, το 1957, η δολοφονία του είχε παρουσιασθεί ως «αυτοκτονία».

«Στην καρδιά του πολέμου της Αλγερίας, συνελήφθη από τον γαλλικό στρατό, κρατήθηκε μυστικά, βασανίσθηκε, στην συνέχεια δολοφονήθηκε στις 23 Μαρτίου 1957», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας. Το 2000 «ο Πολ Οσαρές (στρατηγός του γαλλικού στρατού και διοικητής των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών στην Αλγερία) ομολόγησε ο ίδιος ότι διέταξε έναν υφιστάμενό του να τον σκοτώσει και να παρουσιάσει το έγκλημα σαν αυτοκτονία».

«Σήμερα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων τέσσερα από τα εγγόνια του Αλί Μπουμεντζέλ για να τους πει, εξ ονόματος της Γαλλίας, αυτό που θα ήθελε να ακούσει η Μαλίκα Μπουμεντζέλ: ο Αλί Μπουμεντζέλ δεν αυτοκτόνησε. Βασανίσθηκε και στην συνέχεια δολοφονήθηκε».

«Τους εξέφρασε επίσης την βούλησή του να συνεχίσει το έργο που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια για την συγκέντρωση μαρτυριών, την ενθάρρυνση του έργου των ιστορικών με το άνοιγμα των αρχείων, ώστε να δοθούν σε όλες τις οικογένειες των εξαφανισθέντων, και στις δύο ακτές της Μεσογείου, τα μέσα για να μάθουν την αλήθεια».

«Το έργο αυτό θα παραταθεί και θα προχωρήσει σε βάθος κατά τους επόμενους μήνες, ώστε να μπορέσουμε να βαδίσουμε προς την καταπράυνση και την συμφιλίωση…κοιτάζοντας την Ιστορία κατά πρόσωπο, αναγνωρίζοντας την αλήθεια των γεγονότων».

«Η γενιά των εγγονών του Αλί Μπουμεντζέλ πρέπει να μπορέσει να χτίσει το μέλλον της μακριά από τις δύο πεπατημένες που είναι η αμνησία και η πικρία. Στο εξής για χάρη τους, για την γαλλική και την αλγερινή νεολαία, πρέπει να προχωρήσουμε στον δρόμο της αλήθειας, τον μόνο δρόμο που μπορεί να οδηγήσει στην συμφιλίωση των αναμνήσεων», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας.

Τον περασμένο μήνα, η ανιψιά του Αλί Μπουμεντζέλ, η Φαντέλα Μπουμεντζέλ-Σιτούρ, είχε καταγγείλει «ένα ψέμα του γαλλικού κράτους, ένα καταστροφικό ψέμα».

Η αναγνώριση του εγκλήματος αυτού της Γαλλίας αποτελεί επιταγή της έκθεσης του ιστορικού Μπενζαμέν Στορά για την γαλλική αποικιοκρατία και τον πόλεμο της Αλγερίας, για να καταπραϋνθούν οι εντάσεις γύρω από τις μνήμες αυτού του πολέμου.

