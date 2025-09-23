Κόσμος

Ο Μακρόν «δίνει» το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ μόνο αν σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα

Τι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη
Εμανουέλ Μακρόν
Photo / Reuters

Ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται πως επιθυμεί διακαώς ένα Νόμπελ Ειρήνης κάτι που φαίνεται πως έγινε αντιληπτό και από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που τόνισε την παρέμβασή του στη λήξη 7 πολέμων.

Το Νόμπελ Ειρήνης που επιθυμεί σφόδρα ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι εφικτό παρά μόνο αν σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο» μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, δήλωσε σήμερα Τρίτη 23.09.2025, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, απευθυνόμενος στον Αμερικανό ομόλογό του, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι BFMTV από τη Νέα Υόρκη.

«Βλέπω έναν Αμερικανό πρόεδρο που κινητοποιείται, που το ξαναείπε σήμερα το πρωί από το βήμα (των Ηνωμένων Εθνών): Θέλω ειρήνη, διευθέτησα επτά συρράξεις. Ο οποίος θέλει το Νόμπελ Ειρήνης. Το Νόμπελ Ειρήνης δεν θα είναι εφικτό παρά μόνο αν σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο» στη Γάζα, υπογράμμισε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος παραδέχτηκε πάντως ότι το Κράτος της Παλαιστίνης, το οποίο αναγνωρίστηκε επισήμως την Δευτέρα από το Παρίσι, θα ιδρυθεί πραγματικά μόνο «την ημέρα που θα το αναγνωρίσει το Κράτος του Ισραήλ».

Τι είπε ο Μακρόν για την Παλαιστίνη

Ακόμη προειδοποίησε ότι η Γαλλία δεν θα μείνει «άπραγη» στην περίπτωση ισραηλινών αντιποίνων για την αναγνώριση της Παλαιστίνης. «Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε μελετήσει όλες τις πιθανές επιλογές, που σημαίνει ότι δεν θα μείνουμε ποτέ άπραγοι (…) Θα υπερασπιζόμαστε παντού τα συμφέροντα της Γαλλίας», τόνισε.

Παράλληλα, ο Εμανουέλ Μακρόν κατήγγειλε «τη ρητορική της άκρας αριστεράς» που «είναι απαράδεκτη όσον αφορά τον αντισημιτισμό» και «διχάζει τη Δημοκρατία».

«Δεν είναι αυτή η Γαλλική Δημοκρατία. Δεν υπάρχει θέση στη Γαλλία για τέτοιες συμπεριφορές», είπε, αναφερόμενος «στο αντισημιτισμό που εγκαθίσταται στα κολέγια και τα λύκεια» ή στα πανεπιστήμια. Προέτρεψε μάλιστα όλη τη γαλλική κοινωνία να κινητοποιηθεί επειδή «δεν υπάρχει μαγικός νόμος κατά του αντισημιτισμού».

