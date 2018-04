Ο Γάλλος πρόεδρος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στις ΗΠΑ, έπειτα από πρόσκληση του Αμερικανού ομόλογού του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Εμανουέλ Μακρόν έφτασε συνοδευόμενος από την σύζυγο του Μπριζίτ Τρονιέ, η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις με το στιλάτο ροζ παλτό της.

Λίγο πριν το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας φτάσει στην Ουάσινγκτον, η Μελάνια Τραμπ έκανε ένα tweet για την επίσκεψη τους, «ανεβάζοντας» ένα βίντεο από τις προετοιμασίες στον Λευκό Οίκο.

«Μετά από μήνες προετοιμασιών ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και εγώ ανυπομονούμε να «δώσουμε» το πρώτο επίσημο δείπνο με την Γαλλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσοι δούλεψαν πολύ σκληρά για να πετύχει αυτή η επίσκεψη» έγραψε.

After months of preparations, @POTUS and I are looking forward to hosting our first State Dinner with France! Thank you to everyone who has worked so hard to make this visit a success. 🇺🇸 🇫🇷 pic.twitter.com/j7fKmUhISJ

— Melania Trump (@FLOTUS) April 23, 2018