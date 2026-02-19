Ο Μακρόν πιέζει τον Μερτς να μείνει στο πρόγραμμα FCAS για γαλλογερμανικά stealth μαχητικά αεροσκάφη νέας γενιάς

Μεγάλη έκταση έχει πάρει η υπόθεση του γαλλογερμανικού προγράμματος ανάπτυξης FCAS για stealth μαχητικά αεροσκάφη νέας γενιάς, με τον Εμανουέλ Μακρόν να παίρνει ξεκάθαρη στάση στην γκρίνια και τους υπαινιγμούς του Βερολίνου ότι θα «σπάσει» την συνεργασία τους.

Η εταιρεία Airbus, που εκπροσωπεί την Γερμανία και την Ισπανία, και η γαλλική Dassault βρίσκονται σε σύγκρουση εδώ και μήνες για το ποιος έχει το «πάνω χέρι» στα μαχητικά αεροσκάφη του προγράμματος FCAS, το μέλλον του οποίου διακινδυνεύει, με αποτέλεσμα ο Εμανουέλ Μακρόν να παρεμβαίνει ώστε να σωθούν οι επενδύσεις και τα κονδύλια που ήδη έχουν δαπανηθεί.

Ειδικότερα, η Airbus υποστηρίζει ότι μπορεί να προχωρήσει στην κατασκευή και παραγωγή δύο διαφορετικών μοντέλων αεροσκαφών, ωστόσο ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι είναι προς το συμφέρον όλων των πλευρών να κατασκευαστεί μια και μοναδική διαμόρφωση μαχητικού αεροσκάφους από το πρόγραμμα FCAS.

Οι Ευρωπαίοι «έχουν συμφέρον να έχουν ένα κοινό μοντέλο», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της διάσκεψης κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Νέο Δελχί.

Αιχμές από Βερολίνο

Ο Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε δημόσια τις αμφιβολίες του για το κοινό αμυντικό πρόγραμμα που εγκαινιάσθηκε το 2017 από τον Εμανουέλ Μακρόν και την τότε καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ.

«Οι Γάλλοι έχουν ανάγκη (…) ενός αεροσκάφους ικανού να μεταφέρει πυρηνικά όπλα και να επιχειρεί από αεροπλανοφόρα. Δεν είναι αυτό που εμείς έχουν ανάγκη αυτήν την στιγμή στον γερμανικό στρατό», δήλωσε σε γερμανικό podcast Machtwechsel ο Φρίντριχ Μερτς.

«Το θέμα που τίθεται τώρα είναι το εξής: έχουμε την δύναμη και την βούληση να αναπτύξουμε δύο αεροσκάφη για τα δύο αυτά προφίλ διαφορετικών απαιτήσεων, ή μόνο ένα;», αναρωτήθηκε ο Γερμανός καγκελάριος.

«Έχουμε τριβές μεταξύ επιχειρήσεων. Ετσι είναι ο επιχειρηματικός βίος. Αυτό θα πρέπει να καθορίσει την στρατηγική των κρατών; Η απάντηση είναι όχι», απάντησε σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Η βέλτιστη χρησιμοποίηση των χρημάτων μας είναι να φτιάξουμε περισσότερα αεροσκάφη; Χρειάζεται να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο», επέμεινε.