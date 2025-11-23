Ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοινώνει αλλαγές στο σχέδιο των 28 σημείων Τραμπ για την Ουκρανία – Προς κοινή πρόταση με τους Ευρωπαίους

Οι συνομιλίες στη Γενεύη οδήγησαν σε μια σημαντική εξέλιξη: σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι επαφές της Κυριακής (23.11.2025) ήταν «οι πιο παραγωγικές και ουσιαστικές» από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Μετά τη συνάντηση με την ουκρανική αντιπροσωπεία υπό τον Αντρίι Γερμάκ, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να προχωρήσει σε τροποποιήσεις του ειρηνευτικού σχεδίου, βασισμένες στις προτάσεις της Ουκρανίας.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εμφανίστηκε σύντομα δίπλα στο δεξί χέρι του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διευκρίνισε ότι οι αμερικανικές ομάδες ήδη εργάζονται πάνω σε «προσαρμογές» του σχέδιου Τραμπ σε 28 σημεία για την Ουκρανία, που στοχεύουν στη μείωση των διαφορών που απομένουν.

«Έχουμε πλέον ένα ισχυρό τελικό κείμενο, χτισμένο πάνω στις εισφορές όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. Εξετάσαμε αρκετά σημεία ένα προς ένα και υπήρξε πραγματική πρόοδος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι ομάδες επέστρεψαν στα γραφεία τους για να ενσωματώσουν τις ουκρανικές προτάσεις και να «φέρουν τις θέσεις ακόμη πιο κοντά».

Λίγο αργότερα, και ο Αντρίι Γερμάκ επιβεβαίωσε το εποικοδομητικό κλίμα των συνομιλιών. Ο διευθυντής του γραφείου της ουκρανικής προεδρίας μίλησε για μια «πολύ παραγωγική» συνάντηση, τονίζοντας ότι η διαδικασία κινείται προς μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη». Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τις ΗΠΑ, απευθύνοντας προσωπικό ευχαριστώ στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Γερμάκ, οι αμερικανικές, ουκρανικές και ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες θα συνεχίσουν τις εργασίες τις επόμενες ώρες και ημέρες, με στόχο τη διαμόρφωση μιας κοινής πρότασης που θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για μια ευρύτερη συμφωνία.