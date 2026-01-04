Ο Μαρκο Ρούμπιο «αντιβασιλέας» στο σχέδιο Τραμπ για τη Βενεζουέλα: Ο ρόλος του στη σύλληψή Μαδούρο

Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει αναλάβει πολλούς τίτλους κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, όμως πλέον αποκτά τον πιο απαιτητικό μέχρι τώρα, αυτό του «αντιβασιλέα της Βενεζουέλας».

Και αυτό γιατί ο Μάρκο Ρούμπιο έπαιξε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση της ανατροπής του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, σύμφωνα με αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με το σχέδιο.

Ωστόσο, χωρίς άμεσο διάδοχο για να κυβερνήσει τη χώρα των περίπου 29 εκατομμυρίων κατοίκων, ο Τραμπ στηρίζεται στον Ρούμπιο για να τον βοηθήσει να «διοικήσει» τη Βενεζουέλα, να μοιράσει τα πετρελαϊκά της περιουσιακά στοιχεία και να εγκαινιάσει μια νέα κυβέρνηση, ένα δύσκολο και απαιτητικό έργο για κάποιον με τόσες άλλες ευθύνες, σύμφωνα με την Washington Post.

«Το έργο που έχει μπροστά του είναι συγκλονιστικό», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, επισημαίνοντας τη ζαλιστική σειρά πολιτικών αποφάσεων που τον περιμένουν σε θέματα ενέργειας, εκλογών, κυρώσεων και ασφάλειας.

Αυτός ο αξιωματούχος, όπως και άλλοι που ερωτήθηκαν για το άρθρο αυτό, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ώστε να μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα.

Η στιγμή αυτή σηματοδοτεί την πραγματοποίηση ενός μακροχρόνιου στόχου για τον Ρούμπιο, ο οποίος έχει εκφράσει τις κριτικές του για τον Μαδούρο και την επιθυμία του για αλλαγή στη Βενεζουέλα για πάνω από μια δεκαετία.

Όσοι έχουν συνεργαστεί στενά με τον Ρούμπιο, του οποίου οι γονείς έφυγαν από την Κούβα πριν από την ανάληψη της εξουσίας από τους κομμουνιστές το 1959, λένε ότι τα ζητήματα της περιοχής του είναι πολύ κοντά στην καρδιά του.

«Η εμπειρία των γονιών του Μάρκο… είναι βαθιά ριζωμένη μέσα του», είπε ο Cesar Conda, ένας Ρεπουμπλικανός στρατηγικός σύμβουλος που εργάστηκε ως επικεφαλής του προσωπικού του πρώην γερουσιαστή μεταξύ 2011 και 2014.

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι ο Ρούμπιο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση της αμερικανικής πολιτικής, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να σταθεροποιήσει τη Βενεζουέλα.

Η γνώση της ισπανικής γλώσσας, η εξοικείωσή του με τους ηγέτες της Λατινικής Αμερικής και την αντιπολίτευση της Βενεζουέλας τον καθιστούν τον ιδανικό άνθρωπο για τον Τραμπ, δήλωσε ένας άλλος ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο ίδιος τόνισε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να διορίσει έναν πλήρους απασχόλησης απεσταλμένο για να βοηθήσει τον Ρούμπιο, δεδομένου του ευρέος φάσματος αποφάσεων και ευθυνών που συνεπάγεται ένα τέτοιο έργο.

Ο Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την επιχείρηση, ήταν ασαφής όταν κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το αν η κυβέρνησή του είναι ικανή να διοικήσει τη λατινοαμερικανική χώρα, λέγοντας ότι «οι άνθρωποι που στέκονται ακριβώς πίσω μου» θα το κάνουν για «ένα χρονικό διάστημα».

Ο πρόεδρος χαιρέτισε τις αρχικές συνομιλίες του Ρούμπιο με την αντιπρόεδρο του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες.

«Μόλις είχε μια συνομιλία μαζί της και αυτή είναι ουσιαστικά πρόθυμη να κάνει ό,τι θεωρούμε απαραίτητο για να ξανακάνουμε τη Βενεζουέλα μεγάλη», δήλωσε ο Τραμπ.

Λίγο μετά τα σχόλιά του, η Ροντρίγκες αντέκρουσε τα σχέδια του Τραμπ για τη χώρα της, λέγοντας ότι η Βενεζουέλα «δεν θα ξαναγίνει ποτέ αποικία άλλου κράτους».

Η σύλληψη του Μαδούρο, ντυμένου με φόρμα, από τις ΗΠΑ όχι μόνο εκπληρώνει έναν μακροχρόνιο στόχο του Ρούμπιο, αλλά αντιπροσωπεύει και μια γραφειοκρατική νίκη για αυτόν σε μια κυβέρνηση που περιλαμβάνει ένθερμους σκεπτικιστές της αλλαγής καθεστώτος, ιδίως τον αντιπρόεδρο JD Vance.

«Πολλοί άνθρωποι ήταν σκεπτικοί ως προς το αν μια τέτοια επιχείρηση απαγωγής θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα», δήλωσε ο Geoff Ramsey, μη μόνιμος ανώτερος ερευνητής στο Atlantic Council. «Θα το δει ως μια μεγάλη επιτυχία για την εξωτερική πολιτική στρατηγική του».

Αλωστε πριν ενταχθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Ρούμπιο είχε από καιρό δηλώσει ότι υποστήριζε τη χρήση αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης για την ανατροπή του Μαδούρο, υποδηλώνοντας σε μια συνέντευξη στα ισπανικά το 2018 ότι υπήρχε ένα «ισχυρό επιχείρημα» ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπρεπε να το πράξουν.