Λίβανος: Δύο στρατιώτες σοβαρά τραυματισμένοι από επίθεση ισραηλινού drone

Δύο Λιβανέζοι στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από «στοχευμένη» επίθεση του Ισραήλ στα νότια της χώρας, το Σάββατο (30.05.2026) σύμφωνα με τον στρατό του Λιβάνου.

«Δύο στρατιώτες που επέβαιναν σε όχημα τραυματίσθηκαν σοβαρά αφού βρέθηκαν στο στόχαστρο εχθρικού ισραηλινού drone» κοντά στην πόλη της Ναμπατίγια, αναφέρεται σε ανακοίνωση του λιβανικού στρατού.

Les frappes israéliennes ont fait plusieurs victimes ce matin dans le sud du Liban.



Un pickup a été visé, il y a des victimes. pic.twitter.com/nR5g3U4ISG — InfoSudLiban (@InfoSudLiban) May 30, 2026

Η επίθεση γίνεται μία ημέρα μετά τη συνάντηση ανάμεσα στις στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον.