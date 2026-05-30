Λίβανος: Δύο στρατιώτες σοβαρά τραυματισμένοι από επίθεση ισραηλινού drone

Η επίθεση γίνεται μετά τη συνάντηση ανάμεσα στις στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον
Smoke billows from southern Lebanon, following Israeli strikes, as seen from Nabatieh, Lebanon, May 30, 2026. REUTERS/ Stringer
Καπνός υψώνεται από το νότιο Λίβανο, μετά από ισραηλινές επιδρομές, στη Ναμπατίγια / REUTERS
Δύο Λιβανέζοι στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από «στοχευμένη» επίθεση του Ισραήλ στα νότια της χώρας, το Σάββατο (30.05.2026) σύμφωνα με τον στρατό του Λιβάνου.

«Δύο στρατιώτες που επέβαιναν σε όχημα τραυματίσθηκαν σοβαρά αφού βρέθηκαν στο στόχαστρο εχθρικού ισραηλινού drone» κοντά στην πόλη της Ναμπατίγια, αναφέρεται σε ανακοίνωση του λιβανικού στρατού.

Η επίθεση γίνεται μία ημέρα μετά τη συνάντηση ανάμεσα στις στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον.

