O Μάρκο Ρούμπιο σε συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών με τον Σεργκέι Λαβρόφ μετά την ανατροπή του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία

Αυτή η κλειστή συνάντηση πραγματοποιείται μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Η συνάντηση μεταξύ του Ρούμπιο και του Λαβρόφ στη Νέα Υόρκη
Η συνάντηση μεταξύ του Ρούμπιο και του Λαβρόφ στη Νέα Υόρκη / Stefan Jeremiah / Pool via REUTERS

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντά την Τετάρτη (24.09.2025) τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Η συνάντηση αυτή μεταξύ του Μάρκο Ρούμπιο και του Σεργκέι Λαβρόφ έρχεται μία ημέρα μετά από ένα μακροσκελές μήνυμα που δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο δηλώνει πλέον ότι πιστεύει πως η Ουκρανία μπορεί να «ανακτήσει πλήρως την επικράτειά της μέσα στα αρχικά της σύνορα». Μια θέση που διαφοροποιείται από τις προηγούμενες δηλώσεις του, όπου εκτιμούσε ότι θα χρειαζόταν ένας εδαφικός συμβιβασμός με τη Μόσχα για να τερματιστεί η σύγκρουση.

Στο ίδιο μήνυμα, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «η Ρωσία και ο πρόεδρός της Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκονται σε πολύ μεγάλη οικονομική δυσκολία» και ότι «τώρα είναι η στιγμή για την Ουκρανία να δράσει», με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκληρή απάντηση από τη Μόσχα

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απέρριψε γρήγορα αυτές τις δηλώσεις, λέγοντας στον ρωσικό ραδιοφωνικό σταθμό RBC ότι «η δυναμική είναι προφανής» και πως οι ρωσικές δυνάμεις «προελαύνουν με αυτοπεποίθηση σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ρωσική οικονομία έχει «σε μεγάλο βαθμό αναδιαρθρωθεί ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» και μπορεί να εξασφαλίσει «πιο than επαρκώς όλες τις ανάγκες του μετώπου».

Κόσμος
