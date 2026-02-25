Ο Μάρτιν Σορτ αναβάλλει τις κωμικές παραστάσεις του μετά την αυτοκτονία της κόρης του

Η τραγωδία χτύπησε ξανά την πόρτα του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ που έχασε την κόρη του σε Κάθριν, σε ηλικία 42 ετών. Ο πόνος του είναι αβάσταχτος και εκείνος πήρε την απόφαση να αναβάλλει τις κωμικές παραστάσεις.

Οι κοινές κωμικές παραστάσεις των ηθοποιών Μάρτιν Σορτ και Στιβ Μάρτιν αναβλήθηκαν έπειτα από την αυτοκτονία της 42χρονης κόρης του ηθοποιού Σορτ.

Οι δύο πρωταγωνιστές της σειράς «Only Murders in the Building» επρόκειτο να εμφανιστούν στο Μιλγουόκι και τη Μινεάπολη στο πλαίσιο της περιοδείας τους με τίτλο «The Best of Steve Martin and Martin Short».

Το Pabst Theater Group ανακοίνωσε ότι η προγραμματισμένη παράσταση της 27ης Φεβρουαρίου στο Μιλγουόκι αναβάλλεται «λόγω απρόβλεπτων συνθηκών», διευκρινίζοντας ότι τα εισιτήρια θα ισχύσουν για νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. Αναβλήθηκε επίσης η εμφάνισή τους στις 10 Οκτωβρίου στο The Fabulous Fox Theater στο Σεντ Λούις. Οι υπόλοιπες προγραμματισμένες ημερομηνίες της περιοδείας για Μάρτιο, Απρίλιο και Σεπτέμβριο δεν έχουν μέχρι στιγμής ανακοινωθεί ως ακυρωμένες ή μεταφερθείσες.

Την Τρίτη (24.02.2026), οι εκπρόσωποι του 75χρονου ηθοποιού επιβεβαίωσαν τα τραγικά νέα: «Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Katherine Hartley Short. Η οικογένεια Short είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια και ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή. Η Katherine ήταν αγαπητή από όλους και θα τη θυμόμαστε για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο».

Τα ηχητικά ντοκουμέντα

Τα ηχητικά ντοκουμέντα από την επικοινωνία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που δημοσιοποιήθηκαν από τα TMZ και Daily Mail ρίχνουν περισσότερο φως στην τραγωδία του ηθοποιού.

Πιο συγκεκριμένα, καταγράφουν τη στιγμή που οι διασώστες φτάνουν στο σπίτι της μετά από αναφορές για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με το ηχητικό του TMZ, δυνάμεις της Πυροσβεστικής του Λος Άντζελες ανταποκρίθηκαν σε κλήση λίγο πριν τις 6:41 μ.μ. το βράδυ της Δευτέρας, για περιστατικό πυροβολισμού σε κατοικία στον δρόμο όπου διέμενε η Κάθριν.

Στην επικοινωνία ακούγονται διασώστες να ζητούν επιβεβαίωση αν είναι «καθαρός» ο χώρος ώστε να μπουν. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως «self-inflicted», «που προκλήθηκε από τον ίδιο».