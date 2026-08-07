Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ πιθανόν βρίσκεται στο «νεκροκρέβατο», αναφέρει ιρανικό δημοσίευμα

Σοβαρά ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ προκαλούν πληροφορίες που δημοσιεύει το IranWire. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στους ανώτατους κύκλους του καθεστώτος στο Ιράν κυκλοφορούν έντονες φήμες ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και ενδέχεται να πεθάνει ανά πάσα στιγμή.

Το IranWire, ενημερωτική ιστοσελίδα με έδρα το Λονδίνο που συνεργάζεται με Ιρανούς δημοσιογράφους της διασποράς και συνεργάτες στο εσωτερικό της χώρας, προσκείμενο στην αντιπολίτευση, επικαλείται δύο πηγές που βρίσκονται κοντά στην κυβέρνηση του προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

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Σύμφωνα με τις δύο πηγές, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει συναντηθεί με κανένα μέλος της κυβέρνησης μετά την αμερικανική επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου στο συγκρότημα της Ανώτατης Ηγεσίας, κατά την οποία σκοτώθηκαν ο πατέρας του και άλλα μέλη της οικογένειάς του.

Από τότε που ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέλαβε την ηγεσία της χώρας, δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση ούτε έχει εκφωνήσει κάποια ομιλία.

Οι μοναδικές δημόσιες επικοινωνίες που του αποδίδονται είναι κάποιες επιστολές που έχουν δημοσιευτεί από τα επίσημα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

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Η παρατεταμένη απουσία του από τη δημόσια ζωή έχει ενισχύσει τις φήμες και τις εικασίες τόσο για την κατάσταση της υγείας του όσο και για το εάν βρίσκεται εν ζωή.

Πηγή κοντά στην κυβέρνηση Πεζεσκιάν επιβεβαίωσε, σύμφωνα με το IranWire, ότι μέχρι στιγμής κανένα μέλος της κυβέρνησης δεν έχει συναντήσει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η κατάσταση της υγείας του είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

«Δεν θα μας εξέπληττε αν μαθαίναμε σύντομα την είδηση του μαρτυρίου του», δήλωσε χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη πηγή.

Μέχρι στιγμής, πάντως, οι συγκεκριμένες πληροφορίες που μεταδίδει το IranWire βασίζονται σε ανώνυμες πηγές και δεν συνοδεύονται από επίσημη επιβεβαίωση για την κατάσταση της υγείας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Η περίεργη συνάντηση του Πεζεσκιάν με τον Χαμενεΐ

Λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, με τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ έδωσε στη δημοσιότητα το Iran International. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πεζεσκιάν δεν κατάφερε ποτέ να δει το πρόσωπό του.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Μασούντ Πεζεσκιάν οδηγήθηκε σε μια άγνωστη τοποθεσία στην πρωτεύουσα, όπου απομακρύνθηκε από το όχημά του και μπήκε στο πίσω μέρος ενός εμπορικού αυτοκινήτου με φιμέ τζάμια. Εκεί, σύμφωνα με την περιγραφή, βρισκόταν ήδη ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Το σημείο ήταν τόσο σκοτεινό ώστε οι δύο άνδρες δεν μπορούσαν να έχουν οπτική επαφή, ενώ οι φρουροί του νέου ανώτατου ηγέτη φέρεται να μην επέτρεψαν ούτε χειραψία. Η συνομιλία έγινε αποκλειστικά μέσω φωνής.