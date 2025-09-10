Ο Μπάρον Τραμπ μετακόμισε στον Λευκό Οίκο για το δεύτερο έτος σπουδών του και η Μελάνια έχει κάθε λόγο να χαμογελάει

Στον Λευκό Οίκο μετακόμισε ο Μπάρον Τραμπ, ο 19χρονος γιος του Ντόναλντ Τραμπ και της Μελάνια Τραμπ, και πλέον θα φοιτά στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU) στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post.

Ο Μπάρον Τραμπ, που πέρυσι παρακολούθησε το πρώτο έτος των σπουδών του στο κεντρικό campus του NYU στο Γκρίνουιτς Βίλατζ της Νέας Υόρκης, θα συνεχίσει τις σπουδές του αυτή τη φορά πολύ πιο κοντά στους γονείς του, τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ.

Το συγκεκριμένο campus δέχεται έως και 120 φοιτητές κάθε εξάμηνο, προσφέροντας μαθήματα σε τομείς όπως πολιτική, δημόσια διοίκηση, ιστορία, οικονομικά και δημοσιογραφία.

Ο Μπάρον είχε περάσει το πρώτο του έτος στο πανεπιστήμιο διαμένοντας στον Πύργο Τραμπ στο Μανχάταν και μερικές φορές επισκεπτόταν το θέρετρο του πατέρα του στο Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εμμέσως αναφερθεί στην επιλογή σπουδών του γιου του τον Αύγουστο του 2024, σε συνέντευξη στη New York Post. Λίγο αργότερα, ο Μπάρον εθεάθη να παρακολουθεί μαθήματα στο NYU. «Είναι λίγο ψηλός… θα σας πω, είναι πολύ ψηλός, αλλά είναι όμορφος τύπος. Και πραγματικά είναι εξαιρετικός φοιτητής. Του αρέσει και η πολιτική, κάτι που είναι κάπως αστείο», είχε σχολιάσει τότε ο πρώην πρόεδρος στο ραδιόφωνο Talk Radio 1210 WPHT.

Τώρα ο Μπάρον Τραμπ θα μένει στον Λευκό Οίκο μαζί με τους γονείς του, τη στιγμή μάλιστα που η μητέρα του, Μελάνια, έχει αναλάβει κομβικό ρόλο στη δεύτερη θητεία του Τραμπ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, κάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν να επιστρέψει τα παιδιά της Ουκρανίας – που έχουν απαχθεί από τις ρωσικές δυνάμεις – στις οικογένειές τους, ενώ πιέζει τον πρόεδρο Τραμπ να υιοθετήσει σκληρότερη στάση απέναντι στη Μόσχα για τις επιθέσεις της εναντίον αμάχων.

Την επιστολή παρέδωσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στον Ρώσο ομόλογό του πριν από τη σύνοδό τους στην Αλάσκα.