Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ο Μπάρον Τραμπ μετακόμισε στον Λευκό Οίκο για το δεύτερο έτος σπουδών του και η Μελάνια έχει κάθε λόγο να χαμογελάει

Πλέον ο Μπάρον Τραμπ θα μένει μαζί με τους γονείς του και θα φοιτά στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU) στην Ουάσιγκτον
Μπάρον Τραμπ
Ο Μπάρον Τραμπ / AP Photo / Lynne Sladky

Στον Λευκό Οίκο μετακόμισε ο Μπάρον Τραμπ, ο 19χρονος γιος του Ντόναλντ Τραμπ και της Μελάνια Τραμπ, και πλέον θα φοιτά στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU) στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post.

Ο Μπάρον Τραμπ, που πέρυσι παρακολούθησε το πρώτο έτος των σπουδών του στο κεντρικό campus του NYU στο Γκρίνουιτς Βίλατζ της Νέας Υόρκης, θα συνεχίσει τις σπουδές του αυτή τη φορά πολύ πιο κοντά στους γονείς του, τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ.

Το συγκεκριμένο campus δέχεται έως και 120 φοιτητές κάθε εξάμηνο, προσφέροντας μαθήματα σε τομείς όπως πολιτική, δημόσια διοίκηση, ιστορία, οικονομικά και δημοσιογραφία.

Ο Μπάρον είχε περάσει το πρώτο του έτος στο πανεπιστήμιο διαμένοντας στον Πύργο Τραμπ στο Μανχάταν και μερικές φορές επισκεπτόταν το θέρετρο του πατέρα του στο Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εμμέσως αναφερθεί στην επιλογή σπουδών του γιου του τον Αύγουστο του 2024, σε συνέντευξη στη New York Post. Λίγο αργότερα, ο Μπάρον εθεάθη να παρακολουθεί μαθήματα στο NYU. «Είναι λίγο ψηλός… θα σας πω, είναι πολύ ψηλός, αλλά είναι όμορφος τύπος. Και πραγματικά είναι εξαιρετικός φοιτητής. Του αρέσει και η πολιτική, κάτι που είναι κάπως αστείο», είχε σχολιάσει τότε ο πρώην πρόεδρος στο ραδιόφωνο Talk Radio 1210 WPHT.

Μελάνια, Μπάρον και Ντόναλντ Τραμπ
Μελάνια, Μπάρον και Ντόναλντ Τραμπ / Photo by Joe Raedle / Getty Images

Τώρα ο Μπάρον Τραμπ θα μένει στον Λευκό Οίκο μαζί με τους γονείς του, τη στιγμή μάλιστα που η μητέρα του, Μελάνια, έχει αναλάβει κομβικό ρόλο στη δεύτερη θητεία του Τραμπ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, κάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν να επιστρέψει τα παιδιά της Ουκρανίας – που έχουν απαχθεί από τις ρωσικές δυνάμεις – στις οικογένειές τους, ενώ πιέζει τον πρόεδρο Τραμπ να υιοθετήσει σκληρότερη στάση απέναντι στη Μόσχα για τις επιθέσεις της εναντίον αμάχων.

Την επιστολή παρέδωσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στον Ρώσο ομόλογό του πριν από τη σύνοδό τους στην Αλάσκα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κίνημα «Μπλοκάρουμε τα πάντα» στη Γαλλία: Εκατοντάδες προσαγωγές και συγκρούσεις σε πολλές πόλεις – Το Μουσείο του Λούβρου έκλεισε αίθουσες
Η διαμαρτυρία στη Γαλλία κλιμακώνεται με επεισόδια σε πολλές πόλεις – Την ίδια ώρα πραγματοποιήθηκε στο Ματινιόν η τελετή παράδοσης – παραλαβής μεταξύ Φρανσουά Μπαϊρού και Σεμπαστιέν Λεκορνού
Η αστυνομία αντιμετωπίζει τους διαδηλωτές στο Παρίσι
1
Newsit logo
Newsit logo