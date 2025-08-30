Κόσμος

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ανακτήθηκε από τη Γάζα η σορός του ομήρου Ιντάν Στίβι

Η σορός του ανασύρθηκε μαζί με αυτή του Ίλαν Βάις την οποία είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ο ισραηλινός στρατός
Όμηρος της Χαμάς
Ο όμηρος της Χαμάς Ιντάν Στίβι

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου έκανε γνωστό το Σάββατο 30 Αυγούστου πως η σορός του ομήρου Ιντάν Στίβι ανακτήθηκε από τη Γάζα.

Με την ανάκτηση της σορού του Στίβι, το Ισραήλ αναφέρει ότι 48 όμηροι παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων μόνο 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Η σορός του ανασύρθηκε μαζί με αυτή του Ίλαν Βάις την οποία είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ο ισραηλινός στρατός.

Ο θάνατος του Στίβι του είχε αρχικά ανακοινωθεί από το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων τον Οκτώβριο του 2024.

