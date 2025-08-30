Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ανακτήθηκε από τη Γάζα η σορός του ομήρου Ιντάν Στίβι

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου έκανε γνωστό το Σάββατο 30 Αυγούστου πως η σορός του ομήρου Ιντάν Στίβι ανακτήθηκε από τη Γάζα.

Με την ανάκτηση της σορού του Στίβι, το Ισραήλ αναφέρει ότι 48 όμηροι παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων μόνο 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Η σορός του ανασύρθηκε μαζί με αυτή του Ίλαν Βάις την οποία είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ο ισραηλινός στρατός.

The families of the hostages embrace the family of Idan Shtivi at this time.



The return of Idan, of blessed memory, for proper burial in Israel represents the closing of a circle and fulfills the State of Israel’s fundamental obligation to its citizens.



The Hostages and Missing… pic.twitter.com/RKL0yL4PKT — Bring Them Home Now (@bringhomenow) August 30, 2025

Ο θάνατος του Στίβι του είχε αρχικά ανακοινωθεί από το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων τον Οκτώβριο του 2024.