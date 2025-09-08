Κόσμος

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου κάλεσε τους κατοίκους στη Γάζα να «φύγουν τώρα»

Ανέφερε επίσης ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ανασυντάσσονται και συγκεντρώνονται στην πόλη της Γάζας ενόψει χερσαίων επιχειρήσεων
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου / REUTERS/Ronen Zvulun/Pool/File Photo

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα 8 Σεπτεμβρίου τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν το συντομότερο δυνατόν.

Η προειδοποίηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχουν έρχεται λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε πως θα εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές στην Γάζα.

Απευθυνόμενος στους κατοίκους της πόλης της Γάζας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ τόνισε: «Ακούστε με προσεκτικά: Σας έχουν προειδοποιήσει, φύγετε τώρα!».

Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ανασυντάσσονται και συγκεντρώνονται στην πόλη της Γάζας ενόψει χερσαίων επιχειρήσεων.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα εντείνει τις αεροπορικές του επιδρομές εναντίον της Γάζας σήμερα, με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς να προειδοποιεί τη Χαμάς να παραδοθεί, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα εξοντωθεί, λίγες ώρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε «τελευταία προειδοποίηση» προς το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, καλώντας το να απελευθερώσει όλους τους ομήρους.

«Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση προς τους δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς στη Γάζα και σε πολυτελή ξενοδοχεία στο εξωτερικό: απελευθερώστε τους ομήρους και καταθέστε τα όπλα σας, αλλιώς η Γάζα θα καταστραφεί και εσείς θα εξοντωθείτε», τόνισε ο Κατς στο Χ.

«Σήμερα ένας καταστροφικός τυφώνας θα πλήξει τον ουρανό της πόλης της Γάζας και οι στέγες των τρομοκρατικών πύργων θα σειστούν», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι «ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του βάσει του σχεδίου και ετοιμάζεται να επεκτείνει τους ελιγμούς του για να κατακτήσει τη Γάζα».

Σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο, η πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση προβλέπει την παράδοση από τη Χαμάς όλων των 48 ομήρων – νεκρών και ζωντανών– που εξακολουθεί να κρατά κατά την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας στη διάρκεια της οποίας θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Χαμάς δηλώνει εδώ και καιρό ότι σκοπεύει να εξακολουθήσει να κρατά κάποιους ομήρους μέχρι την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο σε ανακοίνωσή της επεσήμανε ότι εξετάζει την αμερικανική πρόταση και σημείωσε ότι δεσμεύεται να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, εφόσον υπάρξει «ξεκάθαρη ανακοίνωση για τον τερματισμό του πολέμου» και την απομάκρυνση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Κόσμος
