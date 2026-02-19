Κόσμος

Ο Μπιλ Γκέιτς ακύρωσε την ομιλία του στη σύνοδο ΑΙ στην Ινδία λόγω του σκανδάλου Επστάιν

Η απόφαση ήρθε λιγότερο από 48 ώρες αφότου το Ίδρυμα είχε διαβεβαιώσει ότι θα μιλούσε κανονικά στο συνέδριο
Μπιλ Γκέιτς
Μπιλ Γκέιτς / REUTERS / Denis Balibouse / File Photo

Ο Μπιλ Γκέιτς δεν θα εκφωνήσει τελικά την κεντρική ομιλία του στη Σύνοδο Κορυφής για την Επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ινδία. Ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft αποσύρθηκε από την εκδήλωση, καθώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει ερωτήματα σχετικά με τη σχέση του με τον Τζέφρι Επστάιν.

Ο 70χρονος δισεκατομμυριούχος Μπιλ Γκέιτς βρισκόταν ήδη στην Ινδία, όπου το Ίδρυμα Γκέιτς συνεργάζεται με την κυβέρνηση για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε προγράμματα κοινωνικού οφέλους. Είχε προγραμματιστεί να εκφωνήσει κεντρική ομιλία αμέσως μετά τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι. Ωστόσο εν μέσω αντιδράσεων για τη σχέση με τον Επστάιν, αυτή ακυρώθηκε.

Το πρωί της Πέμπτης (19.02.2026) ανακοίνωσε την ακύρωση, λίγες ώρες πριν από την έναρξη. Σε ανακοίνωσή του, το Ίδρυμα ανέφερε ότι, «μετά από προσεκτική σκέψη και ώστε να διασφαλιστεί πως το επίκεντρο θα παραμείνει στις βασικές προτεραιότητες της συνόδου, ο κ. Γκέιτς δεν θα εκφωνήσει την κεντρική του ομιλία».

Η σκιά των νέων φακέλων Επστάιν

Η ακύρωση έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση νέου υλικού από τους φακέλους Επστάιν στα τέλη Ιανουαρίου, γεγονός που αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από τις επαφές του Γκέιτς με τον καταδικασμένο χρηματιστή.

Ο Γκέιτς έχει δηλώσει ότι «μετανιώνει» για τη γνωριμία του με τον Επστάιν και έχει αρνηθεί κατηγορίες που προέκυψαν από προσχέδιο email του τελευταίου, τις οποίες χαρακτήρισε «ψευδείς». «Κάθε λεπτό που πέρασα μαζί του, το μετανιώνω», ανέφερε πρόσφατα σε συνέντευξη.

Η σύνοδος για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ινδία ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα στο Νέο Δελχί, εντασσόμενη στη στρατηγική φιλοδοξία του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι να καταστήσει την πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου παγκόσμια δύναμη στην τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία.

Στη θέση του Γκέιτς θα μιλήσει ο επικεφαλής του Ιδρύματος για την Ινδία και την Αφρική. Η Microsoft έχει ανακοινώσει ότι θα επενδύσει 50 δισ. δολάρια για την ενίσχυση της διάχυσης της τεχνητής νοημοσύνης στον παγκόσμιο Νότο.

