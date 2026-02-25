Ο Μπιλ Γκέιτς «ανέλαβε την ευθύνη για τις πράξεις του» για τη σχέση του με τον Επστάιν – Η συγγνώμη και η παραδοχή για τις Ρωσίδες

Ολοένα και περισσότερα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το σκάνδαλο του Τζέφρι Επστάιν και τα ονόματα που φέρεται να εμπλέκονται, μεταξύ των οποίων και ο Μπιλ Γκέιτς.

Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση που έστειλε στο Reuters το Gates Foundation, ο Μπιλ Γκέιτς «ανέλαβε την ευθύνη για τις πράξεις του» ως προς τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν. Αυτό είπε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με εργαζόμενους του ιδρύματος.

Τα σχόλια του εκπροσώπου του ιδρύματος είναι η απάντηση σε δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο αναφέρει ότι ο Μπιλ Γκέιτς ζήτησε συγγνώμη από το προσωπικό του ιδρύματος για τις σχέσεις του με τον Έπστάιν.

Ανάμεσα στα πάνω από 3.000.000 έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκονται και κάποια που αποκαλύπτουν ότι οι Γκέιτς και Επστάιν είχαν συναντηθεί επανειλημμένως μετά την αποφυλάκιση του αποθανόντα Αμερικανού χρηματιστή για να συζητήσουν για την επέκταση των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων του ιδρυτή της Microsoft.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Γκέιτς είπε στο προσωπικό ότι ήταν ένα τεράστιο σφάλμα να περάσει χρόνο με τον Επστάιν και να φέρει σε επαφή μαζί του στη διάρκεια συναντήσεων στελέχη του Ιδρύματος Γκέιτς.

Το δημοσίευμα επικαλέστηκε ηχογράφηση των σχολίων που έκανε ο Γκέιτς στη διάρκεια της συνάντησης με τους εργαζόμενους του ιδρύματος. «Ζητώ συγγνώμη από άλλους ανθρώπους που έχουν συρθεί σε αυτό εξαιτίας ενός λάθους που διέπραξα» είπε ο Γκέιτς σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η εφημερίδα προσθέτει ότι ο Γκέιτς παραδέχτηκε δύο δεσμούς που είχε με Ρωσίδες, τους οποίους αργότερα ανακάλυψε ο Επστάιν. Επισήμανε ωστόσο ότι αυτές οι δύο γυναίκες δεν περιλαμβάνονται στα θύματα του Επστάιν.

«Δεν έκανα κάτι παράνομο, ούτε είδα κάτι παράνομο», φέρεται να είπε ο Γκέιτς στο προσωπικό του ιδρύματος, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο Μπιλ Γκέιτς φέρεται να κόλλησε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα μετά από επαφές με «Ρωσίδες» και στη συνέχεια να πρότεινε να δοθούν κρυφά αντιβιοτικά στη σύζυγό του, Μελίντα, με την ίδια μετά τη δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων να δηλώνει για τον πρώην σύζυγό της ότι είναι «χαρούμενη που είμαι μακριά από αυτή τη λάσπη».

Έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο περιλαμβάνουν ακόμη φωτογραφίες του ιδρυτή της Microsoft, στις οποίες ποζάρει με γυναίκες με επεξεργασία στο πρόσωπό τους για να μη διακρίνεται.

Ο Γκέιτς είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Επστάιν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο κελί του, ήταν περιορισμένη σε συζητήσεις φιλανθρωπικού περιεχομένου και είπε ότι ήταν λάθος του που είχε συναντήσεις μαζί του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Γκέιτς είπε στο προσωπικό του ιδρύματος ότι ο Επστάιν του είχε ζητήσει να βγάλει αυτές τις φωτογραφίες μαζί με βοηθούς του Αμερικανού χρηματιστή μετά τις συναντήσεις τους.

«Για να είμαι σαφής, ποτέ δεν πέρασα χρόνο με θύματα, με τις γυναίκες που τον περιέβαλαν», πρόσθεσε ο Γκέιτς, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Νωρίτερα μέσα στο μήνα, το Ίδρυμα Γκέιτς ανακοίνωσε ότι δεν έκανε καμία πληρωμή προς τον Επστάιν ούτε τον προσέλαβε ποτέ για κάτι.