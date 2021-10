Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον Μπιλ Γκέιτς με αφορμή το πολύκροτο διαζύγιό του από την επί 27 χρόνια σύντροφό του Μελίντα. Ο 65χρονος δισεκατομμυριούχος, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα σε διεθνή ΜΜΕ, παρενοχλούσε εργαζόμενες της Microsoft, στέλνοντας του ανήθικα emails.

Τα emails του Μπιλ Γκέιτς προς τις δύο εργαζόμενες της Microsoft χρονολογούνται από το 2008, όταν ήταν ακόμα παντρεμένος με την πρώην σύζυγό του. Σε αυτά, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal, o δισεκατομμυριούχος τις παρενοχλούσε, παρά την απόρριψη που δεχόταν από εκείνες.

Τεχνικοί της Microsoft ανακάλυψαν τα εν λόγω emails και νομικοί σύμβουλοι της εταιρείας κάλεσαν τον Γκέιτς σε έκτακτο meeting, ζητώντας του να σταματήσει αυτή την συμπεριφορά. Σύμφωνα μάλιστα με την Wall Street Journal, τα στελέχη της εταιρίας δεν δίστασαν να χαρακτηρίσουν τα μηνύματά του ως «ανήθικα», «ακατάλληλα» και «προσβλητικά», τονίζοντας ότι θα έπρεπε να σταματήσει να παρενοχλεί τις δύο γυναίκες, πριν το θέμα πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Μιλώντας στην Wall Street Journal, εκπρόσωπος της Microsoft επιβεβαίωσε τις νέες αυτές αποκαλύψεις για τον Μπιλ Γκέιτς, σημειώνοντας ότι το έκτακτο meeting με τους νομικούς συμβούλους έγινε λίγο πριν από την απομάκρυνση του από την εταιρεία. Σημείωσε επίσης ότι ο δισεκατομμυριούχος στα emails του προς της δυο εργαζόμενες είχε προτείνει να συναντηθούν εκτός δουλειάς και πως «ήταν ξεκάθαρα φλερτ. Ίσως όχι εντελώς σεξουαλικό, αλλά έτειναν να γίνουν ανήθικα».

Microsoft executives warned Bill Gates to stop sending flirtatious emails to a female employee in 2008 but dropped the matter after he told them he would stop, The Wall Street Journal reported.https://t.co/J30dgqoZUp