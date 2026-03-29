Ο Νετανιάχου διέταξε τον στρατό του Ισραήλ να επεκτείνει τη «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο

Επέκταση προς τον Λίβανο ζητά από τον στρατό ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος λόγω της κατάστασης στην περιοχή θέλει να διευρύνει την «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε την Κυριακή 29.03.2026, ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να προχωρήσει σε περαιτέρω επέκταση της «ζώνης ασφαλείας» στον Λίβανο, όπου συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του από τη Βόρεια Διοίκηση, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε ότι στόχος της απόφασης είναι η οριστική εξουδετέρωση της απειλής εισβολής και η απομάκρυνση των αντιαρματικών επιθέσεων από τα σύνορα.

«Μόλις έδωσα εντολή να επεκταθεί περαιτέρω η υπάρχουσα ζώνη ασφαλείας. Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε ριζικά την κατάσταση στο βορρά», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της ασφάλειας κατά μήκος των βόρειων συνόρων αποτελεί βασική προτεραιότητα.

«Δεν θα ανεχθούμε μια κατάσταση διαρκούς απειλής για τους οικισμούς και τους πολίτες μας. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με δύναμη, αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα μέχρι να πετύχουμε τον στόχο μας», είπε ακόμη.

Η απόφαση αυτή όπως είπε στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης ασφαλείας του Ισραήλ κατά μήκος των βόρειων συνόρων κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων μαχών κατά μήκος τους, όπου οι διασυνοριακές εχθροπραξίες από την Χεζμπολάχ, έχουν προκαλέσει φόβο για μια ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση.