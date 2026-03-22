Ο Νετανιάχου καλεί την Ευρώπη να μπει στον πόλεμο – «Το Ιράν απειλεί όλο τον κόσμο»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέφτηκε την πόλη Αράντ, που δέχθηκε χθες (21.03.2026) σφοδρή ιρανική πυραυλική επίθεση και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στις ευρωπαϊκές χώρες να ενταχθούν στον αμερικανοϊσραηλινό συνασπισμό εναντίον του Ιράν.

Η ανεπιτυχής επίθεση του Ιράν στη βάση του Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό δείχνει ότι η Τεχεράνη έχει την ικανότητα να χτυπάει στόχους σε μεγαλύτερη εμβέλεια σε σχέση με όσα πιστεύαμε προηγουμένως, τόνισε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ έπειτα πρόσθεσε:

«Μπορούν να φτάσουν βαθιά στην Ευρώπη, έχουν βάλει τους πάντες στο στόχαστρο και έχουν μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ εκβιάζοντας ολόκληρο τον κόσμο».

Ο ίδιος ισχυρίστηκε στην συνέχεια ότι ορισμένες χώρες αρχίζουν και εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλακούν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Netanyahu on Iran:



It's time to see the leaders of other countries join — some of them are beginning to move in that direction. March 22, 2026

Ολόκληρη η δήλωσή του:

«Το Ιράν έθεσε σε κίνδυνο όλο τον πλανήτη τις τελευταίες 48 ώρες… Στόχος του Ιράν είναι η δολοφονία πολιτών. Ευτυχώς δεν σκοτώθηκε κανείς. Στόχευσαν τις ιερές περιοχές τριών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ… Εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία, είναι 4.000 χιλιόμετρα απόσταση.

Τώρα έχουν την ικανότητα να φθάσουν βαθιά στην Ευρώπη, ήδη άνοιξαν πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο… Βάζουν τους πάντες στο στόχαστρό τους. Επιχειρούν να εκβιάσουν ολόκληρο τον κόσμο με τα Στενά του Ορμούζ. Τι απόδειξη χρειάζεστε ότι αυτό το καθεστώς που απειλεί όλο τον κόσμο πρέπει να παταχθεί;

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δουλεύουν μαζί για όλο τον κόσμο, και είναι καιρός να δούμε τους ηγέτες των υπόλοιπων χωρών να συμμετάσχουν μαζί μας. Χαίρομαι που κάποιοι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται περισσότεροι.

Δείτε ΕΔΩ LIVE όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το κάλεσμα του Τραμπ ώστε η διεθνής κοινότητα να αντιμετωπίσει αυτό το τρομοκρατικό, φανατικό καθεστώς ζηλωτών, δεν είναι μόνο για την ασφάλεια του Ισραήλ και των ΗΠΑ αλλά για την ασφάλεια όλου του κόσμου… Είναι καιρός γι’ αυτούς να δράσουν».