Κόσμος

Ο Νετανιάχου καλεί την Ευρώπη να μπει στον πόλεμο – «Το Ιράν απειλεί όλο τον κόσμο»

«Μπορούν να φτάσουν βαθιά στην Ευρώπη, έχουν βάλει τους πάντες στο στόχαστρο και έχουν μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ εκβιάζοντας ολόκληρο τον κόσμο»
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου / REUTERS / Ronen Zvulun / File Photo

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέφτηκε την πόλη Αράντ, που δέχθηκε χθες (21.03.2026) σφοδρή ιρανική πυραυλική επίθεση και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στις ευρωπαϊκές χώρες να ενταχθούν στον αμερικανοϊσραηλινό συνασπισμό εναντίον του Ιράν.

Η ανεπιτυχής επίθεση του Ιράν στη βάση του Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό δείχνει ότι η Τεχεράνη έχει την ικανότητα να χτυπάει στόχους σε μεγαλύτερη εμβέλεια σε σχέση με όσα πιστεύαμε προηγουμένως, τόνισε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ έπειτα πρόσθεσε:

«Μπορούν να φτάσουν βαθιά στην Ευρώπη, έχουν βάλει τους πάντες στο στόχαστρο και έχουν μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ εκβιάζοντας ολόκληρο τον κόσμο».

Ο ίδιος ισχυρίστηκε στην συνέχεια ότι ορισμένες χώρες αρχίζουν και εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλακούν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ολόκληρη η δήλωσή του:

«Το Ιράν έθεσε σε κίνδυνο όλο τον πλανήτη τις τελευταίες 48 ώρες… Στόχος του Ιράν είναι η δολοφονία πολιτών. Ευτυχώς δεν σκοτώθηκε κανείς. Στόχευσαν τις ιερές περιοχές τριών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ… Εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία, είναι 4.000 χιλιόμετρα απόσταση.

Τώρα έχουν την ικανότητα να φθάσουν βαθιά στην Ευρώπη, ήδη άνοιξαν πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο… Βάζουν τους πάντες στο στόχαστρό τους. Επιχειρούν να εκβιάσουν ολόκληρο τον κόσμο με τα Στενά του Ορμούζ. Τι απόδειξη χρειάζεστε ότι αυτό το καθεστώς που απειλεί όλο τον κόσμο πρέπει να παταχθεί;

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δουλεύουν μαζί για όλο τον κόσμο, και είναι καιρός να δούμε τους ηγέτες των υπόλοιπων χωρών να συμμετάσχουν μαζί μας. Χαίρομαι που κάποιοι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται περισσότεροι.

Δείτε ΕΔΩ LIVE όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το κάλεσμα του Τραμπ ώστε η διεθνής κοινότητα να αντιμετωπίσει αυτό το τρομοκρατικό, φανατικό καθεστώς ζηλωτών, δεν είναι μόνο για την ασφάλεια του Ισραήλ και των ΗΠΑ αλλά για την ασφάλεια όλου του κόσμου… Είναι καιρός γι’ αυτούς να δράσουν».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
107
78
74
66
48
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Από έκρηξη φυσικού αερίου κατέρρευσαν δύο κτίρια στην Κωνσταντινούπολη - Ανασύρθηκαν επτά άτομα, τουλάχιστον δύο οι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια
Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας τους - Τα δύο γειτονικά κτίρια κατέρρευσαν μετά από έκρηξη στο ένα εκ των δύο οικημάτων η οποία πιστεύεται ότι προκλήθηκε από φυσικό αέριο
Κατέρρευσαν δύο κτίρια στην Κωνσταντινούπολη - Αναφορές για τραυματίες
Συγκλονιστικά βίντεο από την πυραυλική επίθεση του Ιράν στην Ντιμόνα στο Ισραήλ
Η Τεχεράνη ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλου εναντίον της Ντιμόνα, χαρακτηρίζοντάς την ως «ανταπόδοση» της «εχθρικής» επίθεσης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ του κεντρικού Ιράν
Βίντεο από την πυραυλική επίθεση του Ιράν στην Ντιμόνα
Ο Τραμπ απειλεί με αφανισμό τους σταθμούς ενέργειας του Ιράν αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Απαντά με αντίποινα η Τεχεράνη
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα πλήξουν και θα αφανίσουν τους διάφορους σταθμούς παραγωγής ενέργειας (στη χώρα), ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο», αναφέρει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 33
Newsit logo
Newsit logo