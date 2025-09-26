Κόσμος

Ο Νετανιάχου με κωδικό QR στο πέτο κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ: Οδηγεί σε site με πλάνα από τη σφαγή της Χαμάς

Πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο σύνδεσμος είναι προσβάσιμος μόνο εκτός Ισραήλ, ένας περιορισμός που το γραφείο του πρωθυπουργού έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για διεθνή προώθηση
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου απευθύνεται στην 80ή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου απευθύνεται στην 80ή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη / REUTERS/Jeenah Moon

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, άνοιξε την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Παρασκευή (26.09.2025) φορώντας μια ειδική καρφίτσα με QR code που οδηγεί τους θεατές σε μια ιστοσελίδα που τεκμηριώνει τις φρικαλεότητες της Χάμας στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το γραφείο του.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας του Ισραήλ που συνόδευαν τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου φορούσαν επίσης την ίδια καρφίτσα, σύμφωνα με το Γραφείο του Πρωθυπουργού (PMO).

Ο κωδικό QR είναι μέρος μιας ευρύτερης επιχείρησης της ισραηλινής δημόσιας διπλωματίας στη Νέα Υόρκη, όπου πραγματοποιήθηκε η 8οη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Δεκάδες φορτηγά με διαφημιστικές πινακίδες και ψηφιακές οθόνες κοντά στην έδρα του ΟΗΕ και στην Times Square, εμφάνισαν το μήνυμα «Θυμηθείτε την 7η Οκτωβρίου» μαζί με έναν QR κωδικό που συνδέεται με το ίδιο σάιτ τεκμηρίωσης.

Πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο σύνδεσμος είναι προσβάσιμος μόνο εκτός Ισραήλ, ένας περιορισμός που το γραφείο του πρωθυπουργού έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για διεθνή προώθηση.

Ο στόχος της εκστρατείας ήταν να επαναφέρει την παγκόσμια προσοχή στην επίθεση της Χαμάς, ενώ οι ηγέτες του κόσμου συνέρχονται στη Νέα Υόρκη. Οι διαφημιστικές πινακίδες και τα φορτηγά, που αντικατοπτρίζουν την καρφίτσα που φορούσε ο Νετανιάχου στη σκηνή, προσκαλούν τους περαστικούς να σαρώσουν και να δουν επιλεγμένα αποδεικτικά στοιχεία της σφαγής.

Το Fox News και άλλα μέσα ενημέρωσης υπογράμμισαν επίσης την κλίμακα των εικόνων της εκστρατείας «Remember October 7» και επιβεβαίωσαν ότι ο QR κωδικός οδηγεί σε ένα σάιτ που φιλοξενεί γραφικό υλικό τεκμηρίωσης των επιθέσεων, το οποίο είναι διαθέσιμο σε χρήστες που το σαρώνουν από το εξωτερικό.

Το Ισραήλ είχε δημοσιεύσει προηγουμένως μια επίσημη αγγλόφωνη πύλη με λεπτομερείς πληροφορίες για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου για το διεθνές κοινό, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κυβερνητικής στρατηγικής για την συγκέντρωση και την πιστοποίηση του υλικού που χρησιμοποιείται κατά τις προσπάθειες ενημέρωσης.

Το γραφείο του πρωθυπουργού δήλωσε ότι η καρφίτσα και οι συντονισμένες πινακίδες σχεδιάστηκαν για να κρατήσουν ζωντανή την τραγωδία των ομήρων και τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, καθώς ο Νετανιάχου απευθυνόταν στη Συνέλευση.

Κόσμος
