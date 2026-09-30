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Τραμπ: «Ήταν καιρός να επιστρέψουν σπίτι» – Αποχώρησαν οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ιρακινός πρωθυπουργός θα καταφέρει να διαχειριστεί αποτελεσματικά την κατάσταση στη χώρα
Ντόναλτ Τραμπ
Ντόναλτ Τραμπ /REUTERS/Evan Vucci
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Την ολοκλήρωση της αποχώρησης των αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ χαιρέτισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή ημέρα σημαντική για τη χώρα του.

«Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω πως οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις αποχωρούν από το Ιράκ», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την εξέλιξη «σπουδαία ημέρα για την Αμερική», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ αποχωρούν αφήνοντας, όπως είπε, το Ιράκ με έναν «υπέροχο νέο πρωθυπουργό», τον Αλί αλ Ζαΐντι.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ιρακινός πρωθυπουργός θα καταφέρει να διαχειριστεί αποτελεσματικά την κατάσταση στη χώρα.

Η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της επιχείρησης Inherent Resolve στο Ιράκ, στο πλαίσιο της οποίας οι ΗΠΑ και οι εταίροι τους στον αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό πραγματοποίησαν επί σειρά ετών επιχειρήσεις κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την εξέλιξη «νίκη για τις ΗΠΑ» και «νίκη για το Ιράκ», κάνοντας λόγο παράλληλα για «αποφασιστική νίκη» επί του Ισλαμικού Κράτους.

«Έπρεπε να επιλέξω αν τα αμερικανικά στρατεύματα θα παρέμεναν ή θα αποχωρούσαν και θεώρησα, αναμφίβολα, πως ήταν καιρός να επιστρέψουν σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

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