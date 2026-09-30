Τροχαίο στο Σάντερλαντ με 3 έφηβους νεκρούς μετά από πτώση αυτοκινήτου σε ποτάμι – Χειροπέδες στον 17χρονο οδηγό που επέζησε

Τρεις έφηβοι έχασαν τη ζωή τους στο Σάντερλαντ της Αγγλίας. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν έπεσε στον ποταμό Γουέρ, ενώ ο 17χρονος οδηγός, ο μόνος που κατάφερε να σωθεί από το τροχαίο δυστύχημα, συνελήφθη.

Από το τροχαίο που σημειώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου στο Σάντερλαντ, βρήκαν τραγικό θάνατο τρεις ανήλικοι ηλικίας 17 και 16 ετών.

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Την Τετάρτη (30.09.2026), η αστυνομία της Νορθουμβρίας έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα και τις φωτογραφίες των τριών νεαρών που έχασαν τη ζωή τους.

Πρόκειται για τον 17χρονο Jaxon Duke, τον 16χρονο Luke Etheridge και τη 16χρονη Zara Shaw.

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Και οι τρεις παρακολουθούσαν μαθήματα στο Sunderland College.

Sunderland is in shock at the tragic loss of Luke, Jackson and Zara in the awful incident in the River Wear yesterday.



My thoughts and deepest condolences are with their families & friends, and with fellow students and staff at Sunderland College. (1/2) pic.twitter.com/Pgl0WdBaUU — Lewis Atkinson MP (@LewisAtkinson) September 30, 2026

Την Τετάρτη ολοκληρώθηκε και η ανέλκυση του αυτοκινήτου από τον ποταμό Γουέρ.

Tragic scenes this afternoon as the Audi A3 which entered the River Wear in Sunderland yesterday is pulled from the water.



Three teens, a girl and two boys, lost their lives when the car plunged into the water shortly before 1.30pm. pic.twitter.com/VEDBuumjXb — Kayleigh Fraser (@kayleighbfraser) September 30, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, κάτω από αδιευκρίνιστες – μέχρι στιγμής συνθήκες – το μαύρο Audi A3 με τέσσερις συνολικά επιβαίνοντες ξέφυγε από την πορεία του κοντά στη γέφυρα Wearmouth και κατέληξε στο νερό.

Το Sunderland College αποχαιρέτησε τους σπουδαστές του με μία συγκινητική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Facebook:

«Μας συγκλονίζει βαθιά η είδηση ότι τρεις φοιτητές από την πανεπιστημιούπολη Bede έχασαν τραγικά τη ζωή τους χθες το απόγευμα. Πρόκειται για μια οδυνηρή απώλεια για την πανεπιστημιακή μας κοινότητα, αλλά και για ολόκληρη την πόλη. Όλοι στο Sunderland College εκφράζουμε τις ειλικρινείς σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους φίλους και τους αγαπημένους τους σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή».