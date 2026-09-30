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Τροχαίο στο Σάντερλαντ με 3 έφηβους νεκρούς μετά από πτώση αυτοκινήτου σε ποτάμι – Χειροπέδες στον 17χρονο οδηγό που επέζησε

«Μας συγκλονίζει βαθιά η είδηση ότι τρεις φοιτητές μας έχασαν τραγικά τη ζωή τους» ανακοίνωσε στο Facebook το Sunderland College
Τραγωδία στο Σάντερλαντ: Τρεις έφηβοι ανασύρθηκαν νεκροί μετά από πτώση αυτοκινήτου σε ποτάμι, συνελήφθη ο 17χρονος οδηγός
Γερανός βγάζει το μοιραίο αυτοκίνητο από τα νερά του ποταμού στην αγγλική πόλη / πηγή φωτογραφίας Χ
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Τρεις έφηβοι έχασαν τη ζωή τους στο Σάντερλαντ της Αγγλίας. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν έπεσε στον ποταμό Γουέρ, ενώ ο 17χρονος οδηγός, ο μόνος που κατάφερε να σωθεί από το τροχαίο δυστύχημα, συνελήφθη.

Από το τροχαίο που σημειώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου στο Σάντερλαντ, βρήκαν τραγικό θάνατο τρεις ανήλικοι ηλικίας 17 και 16 ετών.

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Την Τετάρτη (30.09.2026), η αστυνομία της Νορθουμβρίας έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα και τις φωτογραφίες των τριών νεαρών που έχασαν τη ζωή τους.

Πρόκειται για τον 17χρονο Jaxon Duke, τον 16χρονο Luke Etheridge και τη 16χρονη Zara Shaw.

Και οι τρεις παρακολουθούσαν μαθήματα στο Sunderland College.

Την Τετάρτη ολοκληρώθηκε και η ανέλκυση του αυτοκινήτου από τον ποταμό Γουέρ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, κάτω από αδιευκρίνιστες – μέχρι στιγμής συνθήκες – το μαύρο Audi A3 με τέσσερις συνολικά επιβαίνοντες ξέφυγε από την πορεία του κοντά στη γέφυρα Wearmouth και κατέληξε στο νερό.

Το Sunderland College αποχαιρέτησε τους σπουδαστές του με μία συγκινητική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Facebook:

«Μας συγκλονίζει βαθιά η είδηση ότι τρεις φοιτητές από την πανεπιστημιούπολη Bede έχασαν τραγικά τη ζωή τους χθες το απόγευμα. Πρόκειται για μια οδυνηρή απώλεια για την πανεπιστημιακή μας κοινότητα, αλλά και για ολόκληρη την πόλη. Όλοι στο Sunderland College εκφράζουμε τις ειλικρινείς σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους φίλους και τους αγαπημένους τους σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή».

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