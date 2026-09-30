Κόσμος

Πτήση «θρίλερ» της Flydubai: Οι επιβάτες περιγράφουν τον εφιάλτη που έζησαν – «Ακούγαμε κραυγές, έμοιαζε με “τρενάκι του τρόμου”»

Χάος στην πτήση FZ1073 με προορισμό το Ισραήλ - Επιβάτες φέρεται να ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη πριν από την αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία
Αεροπλάνο της FlyDubai με προορισμό το Ισραήλ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία μετά από σήμα έκτακτης ανάγκης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026
Στιγμές πανικού στην καμπίνα του αεροπλάνου της Flydubai όπου εκδηλώθηκε αιματηρή επίθεση του ενός πιλότου στον άλλον / πηγή φωτογραφίας Χ
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Σε εφιάλτη στον αέρα μετατράπηκε η πτήση FZ1073 από το Ντουμπάι προς το Ισραήλ, όταν το αεροσκάφος άρχισε ξαφνικά να χάνει χιλιάδες πόδια ύψους, ενώ στο πιλοτήριο εκτυλισσόταν ένα πρωτοφανές περιστατικό. Μέσα σε περίπου ένα λεπτό το αεροπλάνο έπεσε από τα 34.000 στα 17.000 πόδια, με τους επιβάτες να μην γνωρίζουν αν θα καταφέρει να παραμείνει στον αέρα.

Η πτήση με προορισμό το Τελ Αβίβ στο Ισραήλ κατέληξε τελικά στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, όπου το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια. Σύμφωνα με την ισραηλινή ηγεσία και μαρτυρίες επιβατών, ένας από τους πιλότους φέρεται να επιτέθηκε στον συνάδελφό του και να επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο, προτού επιβάτες και μέλη του πληρώματος καταφέρουν να τον ακινητοποιήσουν.

Τα δεδομένα του Flightradar24 αποτυπώνουν τη δραματική πτώση του αεροσκάφους. Στις 08:21 ώρα Ελλάδας βρισκόταν στα 34.000 πόδια και μόλις ένα λεπτό αργότερα είχε κατέβει στα 17.000.

Ο Αλμόγκ Ίταλι, ένας από τους επιβάτες, περιέγραψε τις τρομακτικές στιγμές: «Ήταν σαν να είχαμε ισχυρές αναταράξεις, μόνο που δεν υπήρχαν αναταράξεις».

Ο ίδιος παρομοίασε την αίσθηση της απότομης πτώσης με «τρενάκι του τρόμου», ενώ περιέγραψε «ένα τεράστιο χάος στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου, κοντά στο κόκπιτ».

Παρά τις δραματικές στιγμές, ο Αλμόγκ Ιτάλι ανέφερε ότι δεν υπήρξε «υστερία» ανάμεσα στους επιβάτες.

«Υπήρχε πολύ αίμα»

Συγκλονιστική είναι και η περιγραφή της Μίριαμ Σίρα Οχαγιόν, η οποία βρισκόταν στην ίδια πτήση. Όπως είπε, το αεροσκάφος «έδειχνε εκτός ελέγχου».

«Κόντευε πραγματικά να συντριβεί και μόνο χάρη σε (…) όλους εκείνους που συγκράτησαν τον συγκυβερνήτη και τον εξουδετέρωσαν» βγήκαν σώοι και ασφαλείς οι επιβάτες, είπε σε δημοσιογράφους.

Η ίδια επέστρεφε στο Ισραήλ για να παραστεί σε τελετή στη μνήμη του αδελφού της, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Υπήρχε πολύ αίμα» και οι επιβάτες «ήταν αγχωμένοι, πίστευαν ότι θα πεθάνουν», αφηγήθηκε.

Μία ακόμη επιβάτιδα περιέγραψε μέσω γραπτού μηνύματος προς την ισραηλινή τηλεόραση τις στιγμές που ακολούθησαν. «Ακούγαμε κραυγές στο αεροπλάνο. Μετά, άνοιξαν το κόκπιτ και είδαμε αίμα, κάποιος είχε μαχαιρώσει τον κυβερνήτη», ανέφερε.

Η δραματική έκκληση μέσα από το αεροπλάνο

Σε βίντεο που τραβήχτηκε μέσα στο αεροσκάφος και αναρτήθηκε στα social media, ένας επιβάτης εμφανίζεται να αιμορραγεί από τραύμα στο κεφάλι και να ζητά βοήθεια, την ώρα που το αεροπλάνο ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία.

«Δεχόμαστε επίθεση μέσα στο αεροπλάνο. Μόλις εξουδετερώσαμε τους τρομοκράτες και ετοιμαζόμαστε να προσγειωθούμε», λέει ο άνδρας αυτός στα εβραϊκά. «Σε όσους μας ακούνε, χρειαζόμαστε βοήθεια. Ετοιμαζόμαστε να προσγειωθούμε στο Ταμπούκ, προφανώς στη Σαουδική Αραβία. Μια άγνωστη ζώνη», πρόσθεσε.

Το αεροσκάφος κατάφερε τελικά να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ταμπούκ. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται, ενώ η flydubai έχει επιβεβαιώσει ότι σημειώθηκε συμπλοκή στο πιλοτήριο και ότι όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλείς.

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