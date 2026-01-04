Ο Νικολάς Μαδούρο θα παρουσιαστεί το μεσημέρι της Δευτέρας στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης

Ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης το μεσημέρι της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου.

Στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ο Νίκολας Μαδούρο θα ενημερωθεί και επίσημα για τις κατηγορίες που τον βαραίνουν.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας κατηγορείται από την αμερικανική δικαιοσύνη κυρίως για “ναρκοτρομοκρατία” και εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μαδούρο ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο κατά τη διάρκεια επιχείρησης του αμερικανικού στρατού, θα παρουσιαστεί ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν.