Ο Ντόναλντ Τραμπ «αισθάνεται τέλεια» και ανυπομονεί για το δεύτερο debate!

Ο Ντόναλντ Τραμπ… ξαναχτύπησε!

Μετά το… πρωινό του tweet, με το οποίο εξίσωσε την πανδημία του κορονοϊού με την απλή γρίπη, ο Πρόεδρος Τραμπ μας ενημερώνει ότι “αισθάνεται τέλεια”.

Σε δεύτερη ανάρτησή του, δηλώνει πως “ανυπομονεί για το debate το βράδυ της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου στο Μαϊάμι. Θα είναι υπέροχα!” τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Δεν χρειάζεται να έχει κανείς ειδικές γνώσεις για να δει ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχει δυσκολία στην αναπνοή. Αυτό φάνηκε από την άφιξή του στον Λευκό Οίκο και ειδικά τις στιγμές που στεκόταν το μπαλκόνι χωρίς την μάσκα και φάνηκε να παίρνει βαθιές ανάσες.

Pres. Trump arrived back at the White House, and removed his mask, following several nights at Walter Reed Medical Center. The president left Walter Reed on Monday evening despite not having completed his full COVID-19 treatment. https://t.co/yjvZFDyiDK pic.twitter.com/SqdJuFbK7h