Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ξανά το Ιράν: «Το μεγάλο κύμα της επίθεσης «δεν έχει έρθει ακόμη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «η μεγαλύτερη έκπληξη» ήταν οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον αραβικών χωρών της περιοχής, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ: Μπαχρέιν, Ιορδανία, Κουβέιτ, Κατάρ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

«Μας εξέπληξε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Τους είπαμε: “Το έχουμε υπό έλεγχο” και τώρα θέλουν να πολεμήσουν και πολεμούν επιθετικά. Θα είχαν πολύ μικρή συμμετοχή και τώρα επιμένουν να εμπλακούν».

Σχετικά με τους Άραβες ηγέτες, ο Τραμπ είπε: «Γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σκληροί και έξυπνοι», προσέθεσε.

Οι Ιρανοί, είπε, «πυροβόλησαν σε ένα ξενοδοχείο, πυροβόλησαν σε μια πολυκατοικία. Αυτό τους εξόργισε. Μας αγαπούν, αλλά παρακολουθούσαν. Δεν υπήρχε λόγος να εμπλακούν».

«Είμαστε λίγο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων εβδομάδων»

Ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα θέματα που αφορούν την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας της σύγκρουσης και του σχεδίου διαδοχής της χώρας.

«Δεν θέλω να συνεχιστεί για πολύ. Πάντα πίστευα ότι θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες και είμαστε λίγο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ κάνουν κάτι περισσότερο πέρα από τη στρατιωτική επίθεση για να βοηθήσουν τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τον έλεγχο της χώρας του από το καθεστώς, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι».

«Πράγματι, το κάνουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλουμε όλοι να μείνουν μέσα. Δεν είναι ασφαλές έξω και θα γίνει ακόμα λιγότερο ασφαλές», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επεσήμανε ότι η ιρανική πυρηνική απειλή αποτελεί σημαντικό ζήτημα στην περιοχή εδώ και αρκετό καιρό.

«Πρέπει να καταλάβετε ότι ζούσαν κάτω από αυτό το σκοτεινό σύννεφο για χρόνια. Γι’ αυτό δεν μπορούσατε ποτέ να βρείτε την ηρεμία σας», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν ξέρουμε ποιος ηγείται του Ιράν»

Σχετικά με το ποιος θα αναδειχθεί ηγέτης του Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε: «Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο ηγέτης. Δεν γνωρίζουμε ποιον θα επιλέξουν. Ίσως να είναι τυχεροί και να βρουν κάποιον που ξέρει τι κάνει».

Οι Ιρανοί, είπε, έχασαν «πολλά σε ό,τι αφορά την ηγεσία» λόγω των αρχικών επιθέσεων. «Σαράντα εννέα άτομα. Ήταν μια εκπληκτική επίθεση», είπε ο Τραμπ.

«Έγιναν λίγο αλαζονικοί» συγκεντρώνοντας όλους σε ένα μέρος, πρόσθεσε. «Νόμιζαν ότι ήταν αόρατοι. Δεν ήταν αόρατοι. Μας συγκλόνισε αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ είπε ότι δεν είναι σαφές ποιος ηγείται τώρα της χώρας. «Δεν ξέρουν καν ποιος τους ηγείται τώρα. Σκοτώσαμε 49 Ιρανούς ηγέτες», προσέθεσε.

«Αυτοί ήταν οι ηγέτες, και μερικοί από αυτούς ήταν υποψήφιοι», είπε ο Τραμπ. Αλλά με 49 νεκρούς, «δεν ξέρουμε ποιος ηγείται της χώρας τώρα. Δεν ξέρουν ποιος ηγείται. Είναι λίγο σαν την ουρά των ανέργων».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η ομάδα του προσπάθησε να διαπραγματευτεί με τους Ιρανούς, αλλά «δεν καταφέραμε να συνάψουμε συμφωνία με αυτούς τους ανθρώπους». Κάθε νέα πρόταση, σύμφωνα με τον Τραμπ, «αντιμετωπιζόταν με υπαναχώρηση από προηγούμενες προτάσεις» και όπως είπε «οι Ιρανοί δεν δέχονταν να σταματήσουν τον εμπλουτισμό ουρανίου».

«Είχαν όλα αυτά τα εμπλουτισμένα υλικά. Σκέφτηκαν να το ξανακάνουν εκεί, αλλά ήταν σε τόσο κακή κατάσταση, που το βουνό είχε ουσιαστικά καταρρεύσει», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στην επίθεση των ΗΠΑ σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025.

Κατά τον πρόεδρο των ΗΠΑ η «στρατιωτική δράση» είναι ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί το Ιράν. «Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για συμφωνίες», σημείωσε και επεσήμανε τη μακρά ιστορία της χώρας που προκάλεσε καταστροφές στην περιοχή μετά την επανάσταση του 1979.

«Πηγαίνετε 37 χρόνια πίσω, στην πραγματικότητα 47 χρόνια, σχεδόν 50, κοιτάξτε τι συνέβη και όλους τους θανάτους. Άνθρωποι στο στρατό που περπατούν χωρίς πόδια, περπατούν χωρίς χέρια, με τα πρόσωπά τους κατεστραμμένα», είπε ακόμα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ζήτησε από την ομάδα του έναν κατάλογο με όλες τις επιθέσεις του Ιράν ή των υποστηριζόμενων από το Ιράν δυνάμεων εναντίον των ΗΠΑ και των συμμάχων και συμφερόντων τους.

«Τα τελευταία 47 χρόνια. Είπα, “δώστε μου όλες τις επιθέσεις”. Αν σας τις έλεγα όλες, θα μιλούσα ακόμα», είπε.

«Οι Ιρανοί δεν ήταν διατεθειμένοι να μας δώσουν αυτό που ζητήσαμε για μία συμφωνία»

Η τελευταία στρατιωτική επιχείρηση είναι μέρος μιας μακροπρόθεσμης εκστρατείας για την εξάλειψη της ιρανικής απειλής, δήλωσε ο Τραμπ. «Την τελευταία φορά εξοντώσαμε τον Σουλεϊμανί», αναφερόμενος στην επίθεση με drone των ΗΠΑ εναντίον του Ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί στις 3 Ιανουαρίου 2020. «Ήταν ένας απίστευτα βίαιος, σκληρός στρατηγός», προσέθεσε.

Η επίθεση εναντίον του Σουλεϊμανί «ήταν μια μεγάλη κίνηση», είπε ακόμα ο Αμερικανός πρόεδρος. «Αν αυτό δεν είχε συμβεί, τότε ίσως να μην υπήρχε σήμερα το Ισραήλ. Το Ισραήλ ίσως να μην υπήρχε», υποστήριξε.

Στη συνέχεια, «είχαμε το Midnight Hammer – πολύ σημαντικό», είπε ακόμα, αναφερόμενος στις επιθέσεις των ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2025. «Ήταν ένα μήνα μακριά από το να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», υποστήριξε και πάλι χωρίς αυτός ο ισχυρισμός να έχει αποδειχθεί.

Κριτικάροντας τη συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, ο Τραμπ είπε: «Ήταν η πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, επειδή έδινε όλη την εξουσία στο Ιράν. Θα είχαν αποκτήσει πυρηνικό όπλο πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια. Θα το είχαν χρησιμοποιήσει εναντίον του Ισραήλ. Ίσως θα το είχαν χρησιμοποιήσει εναντίον μας».

«Αυτή η συμφωνία ήταν τόσο κακή», είπε ο Τραμπ, «που ήταν ο δρόμος προς την κατασκευή μιας βόμβας».

Στις τελευταίες συνομιλίες, οι Ιρανοί «δεν ήταν διατεθειμένοι να μας δώσουν αυτό που ζητήσαμε. Έπρεπε να το είχαν κάνει».

«Οπότε όλα πάνε καλά», είπε ο Τραμπ, πριν κλείσει το τηλέφωνο.